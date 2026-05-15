Roly Serrano habló de su historia de amor con su novia 44 años más joven: “Es lo mejor que me pasó”

Resumen para apurados
- El actor Roly Serrano reveló en el programa de Mario Pergolini detalles de su noviazgo con Candelaria Saldaño, 44 años menor, tras recuperarse de un grave accidente de salud.
- La pareja se consolidó durante la rehabilitación del actor, quien volvió al teatro con la obra 'Yepeto' y recordó sus vivencias como conscripto durante la dictadura militar.
- Serrano destaca el amor y el trabajo como pilares de su resiliencia. Su testimonio visibiliza la superación personal ante la adversidad y refuerza el valor de la memoria histórica.
Roly Serrano fue uno de los invitados del programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, donde repasó distintos momentos de su vida: desde su recuperación tras el accidente que sufrió, hasta su presente sentimental junto a Candelaria Saldaño Vicente y los impactantes recuerdos de su paso por el servicio militar durante la última dictadura.
Durante la entrevista, el actor se mostró emocionado al hablar de la etapa personal que atraviesa y aseguró que el amor fue uno de los grandes motores que aparecieron después de los momentos más difíciles de su vida.
Qué dijo Roly Serrano sobre su pareja y su recuperación
El actor contó que conoció a su actual pareja durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz, aunque aclaró que ya habían tenido contacto previamente. Según explicó, el vínculo se fortaleció en uno de los períodos más complejos de su vida.
“La vida me regaló dos cosas después de la tormenta: el amor y hacer esta obra”, expresó Serrano al referirse a su presente y a su participación en Yepeto, una obra que deseaba interpretar desde hacía tiempo.
Además, destacó el acompañamiento constante de Candelaria Saldaño Vicente durante su recuperación. “Es una gran compañera, me ayuda y me acompaña”, sostuvo el actor.
Cómo volvió al teatro después de su accidente
En la entrevista, Roly Serrano recordó que, tras el accidente, debió modificar varios proyectos laborales para enfocarse en su recuperación física. Según contó, inicialmente iba a participar de una temporada teatral en Carlos Paz, pero recibió recomendaciones médicas para priorizar el descanso y mejorar su estado de salud.
El actor reveló que atravesaba un momento complicado físicamente y que incluso necesitaba ayuda para movilizarse sobre el escenario. En ese contexto, destacó el apoyo de Nicolás Cabré, quien le sugirió presentarse utilizando andador mientras avanzaba con su recuperación.
El impactante relato de Roly Serrano sobre la dictadura militar
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando el actor recordó su experiencia durante el servicio militar en 1976, poco antes del golpe de Estado en Argentina.
Serrano contó que en aquel entonces era un joven que no comprendía completamente lo que ocurría en el país y relató que comenzó a notar movimientos extraños dentro del ámbito militar.
Según explicó, veía ingresar camiones y observaba situaciones que con el tiempo comprendió que estaban vinculadas con la represión ilegal durante la dictadura. También recordó que soldados eran utilizados para custodiar traslados de detenidos hacia La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura militar argentina.
El actor aseguró que tomó verdadera dimensión de lo que sucedía cuando un amigo universitario le explicó que el país estaba bajo un gobierno dictatorial y que muchas personas estaban siendo perseguidas y desaparecidas.