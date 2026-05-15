Qué son los “peces pene” hallados en Chubut y por qué son un manjar en Asia

Resumen para apurados
- Cientos de gusanos marinos Urechis unicinctus aparecieron esta semana en las playas de Comodoro Rivadavia, Chubut, arrastrados a la costa por un fuerte temporal y ciclogénesis.
- El oleaje removió el lecho marino dejando expuestos a estos ejemplares que suelen vivir enterrados. En Asia son un manjar culinario valorado por su sabor suave y textura firme.
- Pese a su rol ecológico oxigenando sedimentos y su popularidad en la cocina oriental, especialistas advierten que los ejemplares hallados en la arena no son aptos para el consumo.
La aparición de extrañas criaturas rosadas en playas cercanas a Comodoro Rivadavia generó sorpresa entre vecinos y usuarios de redes sociales. Tras el fuerte temporal y la ciclogénesis que afectaron al sur argentino, cientos de ejemplares conocidos popularmente como “peces pene” quedaron expuestos sobre la arena y rápidamente se volvieron virales.
Las imágenes despertaron curiosidad y también una ola de memes debido a la particular forma de estos organismos marinos. Sin embargo, especialistas aclararon que, pese a su apodo, no se trata de peces.
Qué son realmente los “peces pene” que aparecieron en la Patagonia
Estos animales pertenecen al grupo de los equiuros, un tipo de gusano marino que suele vivir enterrado bajo el barro o la arena en el fondo del mar. Su nombre científico es Urechis unicinctus y rara vez pueden observarse en la superficie.
Según explicaron especialistas, el fenómeno estaría relacionado con el fuerte oleaje y las alteraciones marítimas provocadas por el temporal que afectó a la región patagónica. El movimiento del mar removió el fondo marino y terminó arrastrando a estos organismos hacia la costa.
Aunque su apariencia llama la atención, estos gusanos cumplen funciones importantes dentro del ecosistema marino, ya que ayudan a oxigenar y remover sedimentos en el lecho oceánico.
Por qué los “peces pene” son considerados un manjar en Asia
A pesar del impacto que causan en redes sociales, en algunos países asiáticos estos gusanos forman parte de tradiciones gastronómicas. En lugares como Corea del Sur, China y Japón pueden encontrarse en distintos platos típicos.
En Corea del Sur, por ejemplo, suelen servirse en preparaciones similares al sashimi. Su carne tiene un sabor suave y una textura comparable a la de algunos mariscos, como las almejas.
También pueden consumirse secos, fritos, cocidos o conservados en vinagre, según las tradiciones culinarias de cada región. Además, se les atribuyen propiedades nutricionales debido a su alto contenido de aminoácidos.
Sin embargo, especialistas remarcaron que los ejemplares hallados en las playas argentinas no son aptos para el consumo humano en el estado en el que fueron encontrados.