Anses: quiénes cobran este viernes 15 de mayo de 2026

Resumen para apurados
- ANSES abona este viernes 15 de mayo de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y PNC según DNI, incluyendo un aumento de movilidad y un bono de 70 mil pesos.
- El cronograma contempla un incremento del 3,38% y un refuerzo extraordinario para haberes mínimos. Los pagos se organizan por terminación de documento en todo el país.
- Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables ante la inflación. Se prevé que la fórmula de movilidad continúe rigiendo los futuros ajustes mensuales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y confirmó quiénes cobrarán sus prestaciones este viernes 15 de mayo, de acuerdo con la terminación del DNI.
Además del pago habitual, los beneficiarios recibirán un aumento por movilidad del 3,38%, mientras que jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos también accederán al bono extraordinario de $70.000.
Quiénes cobran el 15 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
Cobran los titulares con documentos terminados en 8 y 9.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
Perciben sus haberes quienes tengan DNI finalizado en 4.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares
Cobran los beneficiarios con DNI terminado en 4.
Asignación por Embarazo
Reciben el pago las titulares con documentos finalizados en 4.
Asignación por Prenatal y Maternidad
Cobran quienes tengan DNI terminados en 4 y 5.
Bono de $70.000 y aumento por movilidad
La Anses confirmó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima, así como los titulares de Pensiones No Contributivas, recibirán un bono extraordinario de $70.000 junto con sus haberes de mayo.
A su vez, todas las prestaciones incluyen el incremento del 3,38% correspondiente a la actualización por movilidad.
Prestación Alimentar para AUH
Los titulares de la AUH con DNI terminado en 4 también percibirán este viernes el pago de la Prestación Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Cómo consultar el lugar y fecha de cobro
Para verificar el lugar de cobro o consultar detalles sobre las prestaciones, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.