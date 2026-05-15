Secciones
SociedadActualidad

Anses: quiénes cobran este viernes 15 de mayo de 2026

Conocé el cronograma completo.

Anses pagará los aumentos de la Pensión No Contributiva más el bono de $70 mil. Anses pagará los aumentos de la Pensión No Contributiva más el bono de $70 mil. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES abona este viernes 15 de mayo de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y PNC según DNI, incluyendo un aumento de movilidad y un bono de 70 mil pesos.
  • El cronograma contempla un incremento del 3,38% y un refuerzo extraordinario para haberes mínimos. Los pagos se organizan por terminación de documento en todo el país.
  • Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables ante la inflación. Se prevé que la fórmula de movilidad continúe rigiendo los futuros ajustes mensuales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y confirmó quiénes cobrarán sus prestaciones este viernes 15 de mayo, de acuerdo con la terminación del DNI.

Además del pago habitual, los beneficiarios recibirán un aumento por movilidad del 3,38%, mientras que jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos también accederán al bono extraordinario de $70.000.

Quiénes cobran el 15 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Cobran los titulares con documentos terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Perciben sus haberes quienes tengan DNI finalizado en 4.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares

Cobran los beneficiarios con DNI terminado en 4.

Asignación por Embarazo

Reciben el pago las titulares con documentos finalizados en 4.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Cobran quienes tengan DNI terminados en 4 y 5.

Bono de $70.000 y aumento por movilidad

La Anses confirmó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima, así como los titulares de Pensiones No Contributivas, recibirán un bono extraordinario de $70.000 junto con sus haberes de mayo.

A su vez, todas las prestaciones incluyen el incremento del 3,38% correspondiente a la actualización por movilidad.

Prestación Alimentar para AUH

Los titulares de la AUH con DNI terminado en 4 también percibirán este viernes el pago de la Prestación Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Cómo consultar el lugar y fecha de cobro

Para verificar el lugar de cobro o consultar detalles sobre las prestaciones, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Temas El PaísInflación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy
1

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?
2

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico
3

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
4

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?
5

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Soy justiciera: la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses
4

"Soy justiciera": la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?
5

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

Más Noticias
Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Cómo no va a haber vino en Tucumán, si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

"Cómo no va a haber vino en Tucumán, si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”

Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”

Comentarios