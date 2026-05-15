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La Anmat prohibió una marca de insecticidas y espirales para mosquitos

Además, se prohibió la venta de productos de belleza capilar.

La Anmat prohibió una marca de insecticidas y espirales para mosquitos
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Anmat prohibió este jueves la venta en todo el país de insecticidas, espirales marca Gorrión y productos capilares por carecer de registros sanitarios y establecimientos habilitados.
  • Mediante las disposiciones 2864 y 2780, el organismo detectó ventas irregulares online de artículos sin autorización, incluyendo productos de limpieza y cosmética capilar riesgosos.
  • La medida busca proteger la salud pública retirando del mercado lotes de origen desconocido. Se refuerza el control sobre el comercio electrónico para evitar riesgos sanitarios.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país y en plataformas de comercios online de una marca de insecticidas y tabletas y espirales para mosquitos, que no contaban con registros ante el organismo.

La Anmat prohibió una marca de óleo calcáreo y ordenó su retiro del mercado

A través de la disposición 2864, publicada en el Boletín Oficial, se indicó que durante una serie de controles se detectó la venta en internet de una marca de insecticidas y productos de limpieza que no estaba registrada.

Según se explicó, los productos prohibidos que pertenecen a la marca “Gorrión” son los siguientes:

insecticidas líquidos

insecticida mata cucarachas y arañas

tabletas mata mosquitos termoevaporables

espiral contra mosquitos

desinfectante

limpiadores

perfume para ropa

lustra muebles

La prohibición alcanza a todos los lotes y presentaciones de estos productos, con el objetivo de "proteger a eventuales adquirentes y usuarios" porque se “desconocen” sus condiciones de elaboración y los establecimientos que los elaboran no estaban habilitados.

Asimismo, en la disposición 2864 y 2780 se prohibió la venta de una serie de productos de belleza capital de las marcas “Lacios perfectos”:

1. Shampoo neutro

2. Botox capilar

3. Shock de keratina

4. Alisado 3D plastificado

5. Alisado japonés

6. Alisado espejo

7. Alisado definitivo marca “LACIOS PERFECTOS”

Con respecto a los productos de la marca Taurina, los afectados son:

1. Alisado de coco

2. Shock de queratina

3. Brilla de seda

4. Oro Plex

5. Cauterizador

6. Shock de queratina

7. Alisado mota

8. Alisado Gloss 3D

9. Shock de botox

10. Shampoo argán

11. Acondicionador argán

12. Shamppp quieratina

13. Acondicionador queratina

15. Acondicionador ácido de cereza

16. Loción de Biotina pura

17. Oro líquido

Temas Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
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