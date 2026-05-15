Secciones
SociedadEducación

Fortalece la lógica y la empatia: en un mundo repleto de pantallas, el ajedrez en las escuelas ayuda a los chicos a pensar

Un encuentro en Rumi Punco muestra cómo se enseña matemática, convivencia y pensamiento en las escuelas de jornada completa de la provincia. Buscan que la iniciativa se extienda.

AJEDREZ. Los niños muestran gran interés en el juego. AJEDREZ. Los niños muestran gran interés en el juego.
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán celebró el segundo Encuentro Interescolar de Ajedrez en Rumi Punco para promover el pensamiento lógico y la convivencia entre alumnos de escuelas de jornada completa.
  • Iniciado en 2006, el proyecto utiliza el juego como herramienta transversal en matemática y lengua, superando la falta de recursos iniciales mediante la capacitación docente.
  • Autoridades educativas planean extender el programa a todas las escuelas de la provincia para fortalecer el autocontrol y la resolución de problemas en los estudiantes.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas La CochaRumi Punco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy
1

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?
2

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico
3

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
4

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?
5

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Soy justiciera: la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses
4

"Soy justiciera": la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?
5

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

Más Noticias
Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Jubilaciones y asignaciones familiares: ¿de cuánto serán los aumentos?

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Por estos 10 motivos tus hijos están en peligro ¿vas a hacer algo al respecto?

Comentarios