Fortalece la lógica y la empatia: en un mundo repleto de pantallas, el ajedrez en las escuelas ayuda a los chicos a pensar
Un encuentro en Rumi Punco muestra cómo se enseña matemática, convivencia y pensamiento en las escuelas de jornada completa de la provincia. Buscan que la iniciativa se extienda.
AJEDREZ. Los niños muestran gran interés en el juego.
Resumen para apurados
- Tucumán celebró el segundo Encuentro Interescolar de Ajedrez en Rumi Punco para promover el pensamiento lógico y la convivencia entre alumnos de escuelas de jornada completa.
- Iniciado en 2006, el proyecto utiliza el juego como herramienta transversal en matemática y lengua, superando la falta de recursos iniciales mediante la capacitación docente.
- Autoridades educativas planean extender el programa a todas las escuelas de la provincia para fortalecer el autocontrol y la resolución de problemas en los estudiantes.
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