Cine no comercial: proyectan dos películas sobre los sentimientos

En el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia, a la misma hora se verá la película argentina “300 cartas”, dirigida por Lucas Santa Ana (el mismo realizador de “Yo, adolescente” y con las actuaciones de Cristian Mariani, Gastón Frías, Bruno Giganti, Jorge Thefs, Franco Mosqueiras y Jordan Romero. El día de los enamorados es, asimismo, el primer aniversario del noviazgo entre Tom y Jero, que s presentan como la pareja ideal. Sin embargo, esa misma jornada será la de la inesperada ruptura entre ambos, cuando Tom lo abandona y como única explicación deja una caja con cartas. Al leerlas, Jero descubre que su gran historia de amor era una suerte de experimento social relacionado con las mociones y los vínculos.