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Cine no comercial: proyectan dos películas sobre los sentimientos

“Masculino femenino”, de Jean-Luc Godart se verá en El Atelier y “300 cartas” en la sala Hynes O’Connor.

Cine no comercial: proyectan dos películas sobre los sentimientos
Hace 5 Hs

Paul acaba de dejar el Ejército francés, consigue trabajo en un instituto para hacer encuestas sobre las principales preocupaciones sociales, milita contra la guerra del Vietnam y vive en la casa de dos amigas. Está enamorado de Magdalena, una joven cantante que se preocupa más por su éxito en el trabajo que por los sentimientos. Escrita y dirigda por Jean-Luc Godard en 1966, e interpretada por Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya y Marlène Jobert, “Masculino femenino” (foto) es la película elegida para ser proyectada esta noche, desde las 20, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930), con entrada libre.

En el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia, a la misma hora se verá la película argentina “300 cartas”, dirigida por Lucas Santa Ana (el mismo realizador de “Yo, adolescente” y con las actuaciones de Cristian Mariani, Gastón Frías, Bruno Giganti, Jorge Thefs, Franco Mosqueiras y Jordan Romero. El día de los enamorados es, asimismo, el primer aniversario del noviazgo entre Tom y Jero, que s presentan como la pareja ideal. Sin embargo, esa misma jornada será la de la inesperada ruptura entre ambos, cuando Tom lo abandona y como única explicación deja una caja con cartas. Al leerlas, Jero descubre que su gran historia de amor era una suerte de experimento social relacionado con las mociones y los vínculos.

Además, desde las 21.30, en Cumpitas de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.900) habrá un festival de cortometrajes de producción tucumana y nacional.

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