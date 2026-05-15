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Teatro: la codicia humana amenaza la cultura y las tradiciones

“Duendes de la tierra” es la obra de Selva Cuenca que se repone hoy en la sala Orestes Caviglia.

GRUPO VOCACIONAL. “Duendes de la tierra” se repone en la sala Caviglia. GRUPO VOCACIONAL. “Duendes de la tierra” se repone en la sala Caviglia.
Hace 5 Hs

Selva Cuenca escribió en 2008 “Duendes del jardín”, que fue abordada el año pasado por el Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de Tucumán en su proceso creativo. La propuesta fue reformulada a partir de distintos aportes y miradas en una versión titulada “Duendes de esta tierra”.

Esta noche, a las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), se repondrá esta obra, con nuevas funciones mañana a la misma hora y el domingo desde las 18, siempre en el espacio teatral del Ente.

La dirección de esta puesta en escena fue asumida por Lilian Mirkin, quien conduce el grupo vocacional. La música original es de Fernando Flores Blasco y las pinturas, de Alejandra Malandra.

El elenco está integrado por Luana Acevedo, Lucio Argente, Corina Armanini, Salvador Armanini, Máximo Canducci, Bernardita Correa, Mati Daba Dieng, Amanda Girbau, Lila Girbau, Augusto Grondona, Florentina Guzmán, Briana Lucero, Abril Lupi Serres, Gina Malizia, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Gerónimo Rossini, Luján Sánchez, Gerónimo Suárez, Emma Gutiérrez Kaswalder y Luisa Flores Guerra.

El planteo

“El texto pone en valor la riqueza cultural de los Valles Calchaquíes y el profundo vínculo con la Madre Tierra. La obra invita a conectar con las tradiciones de la región a través de una historia donde la Pachamama deberá reestablecer el orden y el equilibrio en las montañas tras un gran temblor provocado por el descuido humano hacia la naturaleza”, se adelanta como sinopsis.

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En el planteo escénico, conviven pastores enamorados, una curandera, el dios Coquena y otros seres mágicos de la montaña, quienes buscan recuperar la armonía frente a la codicia y las riquezas ocultas de unos pocos que tratan de hacerse de la tierra.

“Lo que queda”: función en Casa Luján

La asfixia de la cotidianidad, el recuerdo de los tiempos felices y los momentos trágicos vividos retienen a los protagonistas de “Lo que queda”, quienes mantienen la esperanza por la memoria donde todo parecía mejor. La creación colectiva se repondrá esta noche, desde las 21 en Casa Luján (Saavedra 74), con las actuaciones de César Romero, Matías Chilo y Ana Silvia Quinteros. “Se habla de lo íntimo pero, a la vez, de lo que nos ha construido, de cómo y con quienes hemos crecido... en medio de risas, llantos e incertidumbres desempolvamos las memorias para ver lo que queda de todo esto, de vos y de mí”, anticipan como eje dramático de la propuesta.

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