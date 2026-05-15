Teatro: la codicia humana amenaza la cultura y las tradiciones

“Lo que queda”: función en Casa Luján

La asfixia de la cotidianidad, el recuerdo de los tiempos felices y los momentos trágicos vividos retienen a los protagonistas de “Lo que queda”, quienes mantienen la esperanza por la memoria donde todo parecía mejor. La creación colectiva se repondrá esta noche, desde las 21 en Casa Luján (Saavedra 74), con las actuaciones de César Romero, Matías Chilo y Ana Silvia Quinteros. “Se habla de lo íntimo pero, a la vez, de lo que nos ha construido, de cómo y con quienes hemos crecido... en medio de risas, llantos e incertidumbres desempolvamos las memorias para ver lo que queda de todo esto, de vos y de mí”, anticipan como eje dramático de la propuesta.



