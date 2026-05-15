Teatro: Crearte presenta “Renato, el eterno pecador”

“Renato Quipildor dice ser un espejismo qué siente. Cada mañana, apenas se levanta, se rasca la cabeza y siente. Siente el frío, el calor, las lluvias, los abrazos, las despedidas… Para él, es un pecado en épocas donde todo es efímero, todo desaparece, todo se hace nada...”.
Así se anuncia la obra “Renato, el eterno pecador”, con dramaturgia y actuación de Gonzalo Véliz y dirección de Natalia Cano, que el grupo Crearte de Concepción presentará esta noche a partir de las 22 en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240).
“El texto nos invita como espectadores a reflexionar sobre los tiempos vertiginosos en los que vivimos en una sociedad en la que todo aparentemente es bonito, alegre y superficial, y a preguntarnos qué máscara decido ponerme hoy para enfrentar el día”, adelanta Cano en diálogo con LA GACETA.
- ¿Cómo surgió la idea de montar esta propuesta?
- Este texto maravilloso nace en una etapa muy especial de la vida personal de Gonzalo y con motivo de los festejos por los 10 años de Crearte me propuso dirigirlo, porque consideró que podría llegar hasta lo más profundo. Me interesó poder trabajar la sensibilidad de Gonzalo, un actor versátil que pud llevarlo por distintos matices, para que el público explore con el personaje diversas emociones.
- ¿Qué es un pecado en esta sociedad individualista?
- El ser solidario y empático es un pecado. No se piensa en lo colectivo cuando domina el beneficio personal. En todo el desarrollo de la obra la culpa ronda el personaje, cuyo desafío es tratar de autoconvencerse que expresar sus sentimientos no es un pecado, al contrario es poder sentirse vivo; así muestra al público sus fortalezas y debilidades, para llevarlos a la reflexión. Renato nos comenta su historia de vida, con padres que lo condenaron a no existir, porque es un pecado sentir. Todos los días nos escondemos detrás de una nariz de clown como máscara de lo verdadero, de lo que sentimos.
- Esta obra se enmarca en los festejos de Crearte...
- El 20 de julio cumpliremos 10 años como grupo totalmente independiente, que no recibe ningún subsidio ni ayuda gubernamental. Nuestras producciones es trabajo a pulmón, y como festejo brindamos a la comunidad talleres y seminarios coordinados por distintas profesionales de San Miguel de Tucumán y de otras provincias, para que el público tenga al alcance de poder seguir aprendiendo con los mejores profesionales del arte teatral. Es una forma de devolver a la comunidad tantos años de acompañamiento en nuestras presentaciones, en asistir a talleres y comprar entradas, para poder disfrutar de nuestras obras.