Teatro: Crearte presenta “Renato, el eterno pecador”

- El ser solidario y empático es un pecado. No se piensa en lo colectivo cuando domina el beneficio personal. En todo el desarrollo de la obra la culpa ronda el personaje, cuyo desafío es tratar de autoconvencerse que expresar sus sentimientos no es un pecado, al contrario es poder sentirse vivo; así muestra al público sus fortalezas y debilidades, para llevarlos a la reflexión. Renato nos comenta su historia de vida, con padres que lo condenaron a no existir, porque es un pecado sentir. Todos los días nos escondemos detrás de una nariz de clown como máscara de lo verdadero, de lo que sentimos.