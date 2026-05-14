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Tucumán afianza su alto consumo de huevos, un alimento importante en tiempos de ajuste

El producto gana protagonismo en la dieta diaria, mientras el sector productivo enfrenta nuevos desafíos para sostener la rentabilidad.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registra un crecimiento en el consumo de huevos debido a su accesibilidad económica y alto valor nutricional, superando la media nacional en un contexto de crisis actual.
  • Argentina lidera el consumo mundial per cápita mientras productores locales de Trancas enfrentan desafíos por la competencia externa y la reciente baja de precios en el mercado.
  • La producción libre de jaula gana terreno como valor agregado. Se prevé que el huevo se consolide como pilar de la dieta tucumana frente a la inflación y los cambios de hábito.
Resumen generado con IA

El consumo de huevos en Tucumán no solo se mantiene firme, sino que crece y se posiciona por encima de la media nacional. Así lo reflejan datos recientes que ubican a Argentina como líder mundial en consumo per cápita, con la provincia entre las más destacadas.

Desde el sector productivo local, Agostina Mattos, integrante de una avícola ubicada en Trancas, aportó a LA GACETA su mirada sobre este fenómeno que combina cambios en los hábitos alimenticios con la necesidad de opciones accesibles.

“Es cierto que últimamente aumentó bastante el consumo en Argentina y en Tucumán, sobre todo porque el huevo pasó a ser una prioridad. Tiene muchos beneficios y, por la situación económica, sigue siendo un alimento accesible que cubre bastante la parte alimenticia”, dijo.

La productora señaló que, a diferencia de otros productos, el huevo logró sostener su presencia en la mesa de los tucumanos incluso en momentos de retracción del consumo. “La gente por ahí recorta en otros gastos, pero el huevo se mantiene siempre. Está cambiando un poco la cultura en cuanto a la comida y eso también influye”, indicó.

En cuanto a los precios, Mattos detalló que, si bien se esperaba un incremento durante fechas como Semana Santa, el mercado mostró un comportamiento diferente. “Últimamente venía manteniéndose el precio, pero esta última semana tuvo una baja. Eso nos afecta un poco a los productores, pero seguimos tratando de salir adelante”, sostuvo.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Desde su emprendimiento, que apuesta a la producción con gallinas libres de jaula, también destacó el valor agregado de este tipo de crianza. “Son gallinas criadas a piso, sin el estrés de las jaulas, lo que permite obtener un huevo de mejor calidad”.

Sin embargo, no todo es favorable para los productores locales. La competencia con grandes empresas y el ingreso de huevos desde otras provincias e incluso del exterior representan un desafío constante. “A nosotros, que somos productores más chicos, nos influye bastante en el precio y en la competencia, pero el consumo se mantiene porque la gente lo sigue eligiendo”, afirmó.

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