Tragedia en el "Don Nicola": investigan al capitán y a un médico por la muerte de un marinero en altamar

Resumen para apurados
- La Justicia Federal investiga al capitán del buque Don Nicola y a un médico por la muerte del marinero Matías Vilchez el 24 de abril, tras una presunta demora en su evacuación.
- Vilchez agonizó 17 horas con una hemorragia por un aneurisma. Pese a la orden de regreso, el buque tardó más de lo previsto y no se solicitó una evacuación aérea de emergencia.
- La querella denuncia omisión de auxilio criminal. El fiscal busca determinar si hubo negligencia y maltratos, lo que impactará en los protocolos de asistencia médica en altamar.
La Justicia Federal de Mar del Plata investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Matías Oscar Vilchez (37), un marinero del buque pesquero "Don Nicola". El foco de la instrucción, a cargo del fiscal Carlos Martínez, recae sobre el capitán de la embarcación y un médico de la Prefectura Naval, ante la sospecha de una demora negligente en la asistencia y evacuación del tripulante.
El calvario de Vilchez comenzó el pasado 24 de abril con dolores de pecho, cuadro que derivó rápidamente en una hemorragia digestiva grave. Pese a que una consulta radial inicial ordenó el regreso inmediato a puerto, el marinero permaneció a bordo durante 17 horas, sufriendo vómitos, dolores agudos y síntomas neurológicos.
Según la autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar. El abogado de la familia, Leandro Laserna, dijo que hubo una "omisión de auxilio criminal".
Según el letrado, el buque se encontraba a una distancia que permitía el arribo a Mar del Plata en un máximo de cinco horas. La investigación ahora deberá determinar por qué no se solicitó una evacuación aérea y si la tripulación, además de no asistirlo, sometió a la víctima a maltratos durante su agonía.