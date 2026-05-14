Tragedia en el "Don Nicola": investigan al capitán y a un médico por la muerte de un marinero en altamar

La Justicia Federal de Mar del Plata investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Matías Oscar Vilchez (37), un marinero del buque pesquero "Don Nicola". El foco de la instrucción, a cargo del fiscal Carlos Martínez, recae sobre el capitán de la embarcación y un médico de la Prefectura Naval, ante la sospecha de una demora negligente en la asistencia y evacuación del tripulante.