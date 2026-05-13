Santoral del 14 de mayo: qué santos se celebran hoy

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica celebra hoy, 14 de mayo, el santoral de San Matías Apóstol, elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los doce discípulos de Jesús tras su traición.
- Matías fue seleccionado por sorteo tras la Ascensión de Cristo. Se lo considera patrono de carpinteros y sastres, y se le atribuye la difusión del Evangelio en Judea y Asia Menor.
- La fecha también homenajea a Santa Gema Galgani y San Miguel Garicoits, reforzando la tradición de consultar el santoral para honrar nombres y recordar la historia del cristianismo.
Este 14 de mayo la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos, entre ellos se destaca San Matías Apóstol, elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los doce apóstoles de Jesús.
San Matías es considerado patrono de los carpinteros, sastres y alcohólicos en recuperación. Su figura aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde fue escogido por sorteo para completar el grupo apostólico tras la traición y muerte de Judas.
Quién fue San Matías Apóstol
Según la tradición cristiana, San Matías acompañó a Jesús desde su bautismo hasta la resurrección. Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles decidieron elegir a un nuevo integrante para mantener el número doce, símbolo de las tribus de Israel.
La elección recayó sobre Matías luego de una oración y un sorteo realizado entre los discípulos.
Diversos relatos sostienen que predicó el Evangelio en regiones de Judea y Asia Menor, y que murió mártir por su fe.
Santos y beatos del 14 de mayo
Además de San Matías, el santoral católico recuerda hoy a:
Santa Gema Galgani
San Miguel Garicoits
Santa Justa de Cerdeña
San Poncio de Cimiez
Beato Tutón
Por qué se celebra el santoral
El santoral católico conmemora diariamente a santos, mártires y figuras destacadas del cristianismo. Muchas personas suelen consultar qué santo se celebra según la fecha para felicitar a familiares y amigos que llevan esos nombres o para conocer más sobre la historia religiosa del día.