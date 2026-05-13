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Santoral del 14 de mayo: qué santos se celebran hoy

Se destaca la figura de San Matías

Santoral del 14 de mayo: qué santos se celebran hoy
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia Católica celebra hoy, 14 de mayo, el santoral de San Matías Apóstol, elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los doce discípulos de Jesús tras su traición.
  • Matías fue seleccionado por sorteo tras la Ascensión de Cristo. Se lo considera patrono de carpinteros y sastres, y se le atribuye la difusión del Evangelio en Judea y Asia Menor.
  • La fecha también homenajea a Santa Gema Galgani y San Miguel Garicoits, reforzando la tradición de consultar el santoral para honrar nombres y recordar la historia del cristianismo.
Resumen generado con IA

Este 14 de mayo la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos, entre ellos se destaca San Matías Apóstol, elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los doce apóstoles de Jesús.

San Matías es considerado patrono de los carpinteros, sastres y alcohólicos en recuperación. Su figura aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde fue escogido por sorteo para completar el grupo apostólico tras la traición y muerte de Judas.

Quién fue San Matías Apóstol

Según la tradición cristiana, San Matías acompañó a Jesús desde su bautismo hasta la resurrección. Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles decidieron elegir a un nuevo integrante para mantener el número doce, símbolo de las tribus de Israel.

La elección recayó sobre Matías luego de una oración y un sorteo realizado entre los discípulos.

Diversos relatos sostienen que predicó el Evangelio en regiones de Judea y Asia Menor, y que murió mártir por su fe.

Santos y beatos del 14 de mayo

Además de San Matías, el santoral católico recuerda hoy a:

Santa Gema Galgani

San Miguel Garicoits

Santa Justa de Cerdeña

San Poncio de Cimiez

Beato Tutón

Por qué se celebra el santoral

El santoral católico conmemora diariamente a santos, mártires y figuras destacadas del cristianismo. Muchas personas suelen consultar qué santo se celebra según la fecha para felicitar a familiares y amigos que llevan esos nombres o para conocer más sobre la historia religiosa del día.

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