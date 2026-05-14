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Últimos días para equiparte: Sporting te espera con descuentos de hasta 20% OFF en el Shopping Portal Tucumán

Las acreditaciones abren este viernes en el Portal Tucumán. Música en vivo, sorpresas y una oportunidad única para estrenar zapatillas antes de correr.

Últimos días para equiparte: Sporting te espera con descuentos de hasta 20% OFF en el Shopping Portal Tucumán
Hace 2 Hs

El reloj avanza y el 21K Yerba Buena está a la vuelta de la esquina. Este domingo 17 de mayo, La  ciudad jardín vuelve a vibrar con miles de corredores lanzándose a la Av. Perón en una de las carreras más esperadas del calendario deportivo tucumano. Si todavía te falta algo para llegar  completo a la largada, Sporting tiene todo resuelto.  

Viernes en el Portal: mucho más que retirar el kit  

Este viernes 16 de mayo, Portal Tucumán será el punto de encuentro de todos los  corredores. De 10 a 22 h vas a poder acreditarte y aprovechar un 20% OFF en productos  Saucony, válido únicamente durante ese día y en esa sucursal. 

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El ambiente va a estar a la altura: habrá música en vivo y sorpresas preparadas por Sporting para  arrancar el fin de semana con energía. Una tarde perfecta para ir con la familia, ver las novedades en  calzado y accesorios, y cargarte de motivación antes de la competencia.  

Los horarios del domingo  

8:00 hs Largada 21K  

8:30 hs Largada 10K  

La concentración es en Las Cañas, el escenario perfecto para una jornada que combina deporte,  familia y comunidad en el corazón de Yerba Buena. Ya sea tu primer 10K o tu vigésimo maratón, la  diferencia entre una buena carrera y una gran carrera muchas veces empieza en los pies —y en cómo  llegás preparado a ella.  

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Este viernes, Sporting Portal Tucumán te espera de 10 a 22 hs.  Acreditá, aprovechá el 20% OFF en Saucony y viví el pre-carrera con Sporting.  

Porque llegar bien equipado también es parte de la ca

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