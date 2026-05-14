Últimos días para equiparte: Sporting te espera con descuentos de hasta 20% OFF en el Shopping Portal Tucumán

El reloj avanza y el 21K Yerba Buena está a la vuelta de la esquina. Este domingo 17 de mayo, La ciudad jardín vuelve a vibrar con miles de corredores lanzándose a la Av. Perón en una de las carreras más esperadas del calendario deportivo tucumano. Si todavía te falta algo para llegar completo a la largada, Sporting tiene todo resuelto.