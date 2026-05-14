Últimos días para equiparte: Sporting te espera con descuentos de hasta 20% OFF en el Shopping Portal Tucumán

El reloj avanza y el 21K Yerba Buena está a la vuelta de la esquina. Este domingo 17 de mayo, La ciudad jardín vuelve a vibrar con miles de corredores lanzándose a la Av. Perón en una de las carreras más esperadas del calendario deportivo tucumano. Si todavía te falta algo para llegar completo a la largada, Sporting tiene todo resuelto.
Viernes en el Portal: mucho más que retirar el kit
Este viernes 16 de mayo, Portal Tucumán será el punto de encuentro de todos los corredores. De 10 a 22 h vas a poder acreditarte y aprovechar un 20% OFF en productos Saucony, válido únicamente durante ese día y en esa sucursal.
El ambiente va a estar a la altura: habrá música en vivo y sorpresas preparadas por Sporting para arrancar el fin de semana con energía. Una tarde perfecta para ir con la familia, ver las novedades en calzado y accesorios, y cargarte de motivación antes de la competencia.
Los horarios del domingo
8:00 hs Largada 21K
8:30 hs Largada 10K
La concentración es en Las Cañas, el escenario perfecto para una jornada que combina deporte, familia y comunidad en el corazón de Yerba Buena. Ya sea tu primer 10K o tu vigésimo maratón, la diferencia entre una buena carrera y una gran carrera muchas veces empieza en los pies —y en cómo llegás preparado a ella.
Este viernes, Sporting Portal Tucumán te espera de 10 a 22 hs. Acreditá, aprovechá el 20% OFF en Saucony y viví el pre-carrera con Sporting.
Porque llegar bien equipado también es parte de la ca