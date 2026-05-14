Venezuela lanza plan para reestructurar su deuda pública externa

El gobierno de Venezuela anunció el inicio de un plan de reestructuración de su enorme deuda pública externa, un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro. En 2017 el país empezó a incumplir los pagos de bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Las sanciones estadounidenses limitaron desde 2018 aún más la capacidad de pago del gobierno venezolano.
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en una incursión estadounidense en enero. Bajo presión de Washington, ha impulsado reformas petroleras y mineras para incentivar al capital privado.
En tanto, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra Venezuela con licencias que facilitan negocios, permiten trámites legales y ahora abren las puertas a una futura reestructuración de deuda.