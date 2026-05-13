¿Por qué deberías pasar morrón en tu parrilla antes de hacer un asado?

Resumen para apurados
- Asadores aplican la técnica de frotar morrón rojo sobre parrillas calientes antes de cocinar cerdo para optimizar el aroma y la higiene de la superficie de cocción.
- El calor libera aceites y azúcares del vegetal que eliminan olores de grasa previa y facilitan el desprendimiento de restos carbonizados adheridos a los hierros.
- Esta práctica artesanal gana popularidad en reuniones sociales como un método natural para realzar el sabor y garantizar la limpieza sin recurrir a químicos.
Al momento de preparar un asado, ciertos trucos poco convencionales logran transformar la calidad del plato final. Una de las prácticas que gana adeptos en las reuniones gastronómicas es deslizar un pimiento rojo sobre los hierros calientes justo antes de colocar las piezas de cerdo.
Esta técnica ofrece beneficios que van más allá de una simple curiosidad culinaria. El vegetal desprende jugos y fragancias naturales que impregnan la superficie de cocción, lo cual ayuda a equilibrar los aromas intensos de los cortes con mayor contenido graso y facilita una limpieza profunda de la rejilla.
Por qué recomiendan frotar un morrón rojo en la parrilla
El encuentro del vegetal con el metal a alta temperatura provoca la liberación de aceites, azúcares y jugos propios. Este proceso genera una fragancia ahumada que enmascara los rastros de grasa previa, estableciendo un ambiente aromático diferente sobre la superficie antes de iniciar la cocción de la carne.
Asimismo, la acidez característica del pimiento rojo contribuye a desprender restos carbonizados que quedan adheridos a los barrotes. Debido a estas propiedades, esta técnica sencilla sumó popularidad entre quienes buscan optimizar el sabor y la higiene al momento de asar cortes de cerdo.
- Ayuda a reducir olores fuertes de grasa
- Aporta un aroma ahumado suave
- Colabora con la limpieza superficial de la parrilla
- Puede disminuir restos pegados en los hierros
- Suma sabor sin usar productos químicos
- Ayuda a preparar mejor la superficie antes de cocinar