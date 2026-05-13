Secciones
SociedadActualidad

Tras más de un mes de corte, ya se puede circular por Mendoza al 200

Solo pueden andar vehículos livianos mientras continúan las tareas de apuntalamiento y control estructural.

Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Este miércoles habilitaron media calzada en Mendoza al 200 para vehículos livianos tras un mes de corte por riesgo estructural en el microcentro de Tucumán.
  • El tránsito se interrumpió por el desprendimiento de una fachada debido a lluvias y filtraciones. Las obras de apuntalamiento y vallas preventivas siguen vigentes en la zona.
  • La apertura parcial alivia el tráfico céntrico, aunque buses y camiones siguen prohibidos. Se espera que las tareas de consolidación aseguren la estabilidad total del edificio.
Resumen generado con IA

Luego de varias semanas de restricciones por riesgo estructural, este miércoles se habilitó parcialmente el tránsito en calle Mendoza al 200, en el microcentro. Desde primeras horas de la mañana, vecinos y conductores ya pueden circular tanto a pie como en vehículos livianos por la zona, aunque los trabajos de seguridad continúan.

La reapertura corresponde a media calzada y está destinada exclusivamente a autos, camionetas y motos, quedando aún restringido el paso para colectivos y camiones. 

El corte se había dispuesto hace más de un mes, tras el desprendimiento de una parte de la fachada de un edificio que generó temor por un posible derrumbe. A partir de entonces, se realizaron estudios técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.

Según explicó el secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, los análisis de suelo y las inspecciones realizadas no detectaron riesgos inminentes de colapso. El deterioro del edificio, detalló, se habría producido por las intensas lluvias registradas en marzo y por filtraciones internas de agua.

captura de video captura de video

En el lugar, donde estuvo LA GACETA, aún se observan estructuras de apuntalamiento, especialmente en un balcón considerado crítico, además de vallas de contención que delimitan el área. Estas medidas preventivas continuarán mientras avanzan las tareas de consolidación.

Durante las primeras horas tras la reapertura, la circulación se desarrolló con relativa normalidad, aunque con escasa presencia de personal de control en algunos momentos, lo que generó situaciones aisladas de desorden vehicular.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
2

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
3

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
4

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán
5

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Una provincia se prepara para la llegada del viento zonda y anticipan cambios en el clima

Una provincia se prepara para la llegada del viento zonda y anticipan cambios en el clima

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke y la Justicia investiga qué pasó

Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke y la Justicia investiga qué pasó

Horóscopo chino: qué signos deberán tener más cuidado con los cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán tener más cuidado con los cambios, según Ludovica Squirru

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

Vuelve el frío polar: qué provincias tendrán heladas y temperaturas bajo cero

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

San Miguel de Tucumán será sede de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

San Miguel de Tucumán será sede de una muestra de orquídeas y plantas exóticas

Comentarios