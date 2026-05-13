Tras más de un mes de corte, ya se puede circular por Mendoza al 200
Resumen para apurados
- Este miércoles habilitaron media calzada en Mendoza al 200 para vehículos livianos tras un mes de corte por riesgo estructural en el microcentro de Tucumán.
- El tránsito se interrumpió por el desprendimiento de una fachada debido a lluvias y filtraciones. Las obras de apuntalamiento y vallas preventivas siguen vigentes en la zona.
- La apertura parcial alivia el tráfico céntrico, aunque buses y camiones siguen prohibidos. Se espera que las tareas de consolidación aseguren la estabilidad total del edificio.
Luego de varias semanas de restricciones por riesgo estructural, este miércoles se habilitó parcialmente el tránsito en calle Mendoza al 200, en el microcentro. Desde primeras horas de la mañana, vecinos y conductores ya pueden circular tanto a pie como en vehículos livianos por la zona, aunque los trabajos de seguridad continúan.
La reapertura corresponde a media calzada y está destinada exclusivamente a autos, camionetas y motos, quedando aún restringido el paso para colectivos y camiones.
El corte se había dispuesto hace más de un mes, tras el desprendimiento de una parte de la fachada de un edificio que generó temor por un posible derrumbe. A partir de entonces, se realizaron estudios técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.
Según explicó el secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, los análisis de suelo y las inspecciones realizadas no detectaron riesgos inminentes de colapso. El deterioro del edificio, detalló, se habría producido por las intensas lluvias registradas en marzo y por filtraciones internas de agua.
En el lugar, donde estuvo LA GACETA, aún se observan estructuras de apuntalamiento, especialmente en un balcón considerado crítico, además de vallas de contención que delimitan el área. Estas medidas preventivas continuarán mientras avanzan las tareas de consolidación.
Durante las primeras horas tras la reapertura, la circulación se desarrolló con relativa normalidad, aunque con escasa presencia de personal de control en algunos momentos, lo que generó situaciones aisladas de desorden vehicular.