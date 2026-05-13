Secciones
Contenido patrocinado

“La salida es colectiva”: el CPA alertó sobre las apuestas online en adolescentes en la Feria del Libro
“La salida es colectiva”: el CPA alertó sobre las apuestas online en adolescentes en la Feria del Libro
Hace 1 Hs

Con un auditorio colmado y un clima de profunda empatía, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) llevó a cabo ayer en la Feria del Libro, un panel sobre la problemática de las apuestas online en adolescentes. El encuentro, que forma parte de una campaña de prevención que está coordinando el CPA, dejó un diagnóstico claro: frente a un ecosistema digital diseñado para atrapar, la culpa no es de los chicos y la única solución posible es el trabajo en red.

El evento contó con la moderación de María Ayuso, periodista de La Nación especializada en temas sociales, quien logró articular con gran sensibilidad las voces de los expertos, manteniendo el hilo conductor de una charla que transitó desde los datos más duros hasta la esperanza de la recuperación. La apertura institucional estuvo a cargo de Adriana Alesina, directora de la campaña en el CPA y head de sostenibilidad de Santander Argentina, quien agradeció el compromiso de los panelistas y de las organizaciones aliadas que hacen posible esta campaña nacional.

David y Goliat: la necesidad de una ley

Durante el panel, los especialistas expusieron la cruda realidad que se vive puertas adentro de las casas. Marcela Czarny, directora de Chicos.net, advirtió que “las escuelas y las familias están pidiendo ayuda a gritos” frente a lo que definió como una clara “mercantilización de las infancias”. Czarny graficó esta asimetría de poder entre las familias y las plataformas como una pelea de “David y Goliat”.

Frente a este escenario, tanto Czarny como José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, hicieron un fuerte hincapié en la urgencia de actualizar una legislación que hoy se encuentra muy retrasada. Scioli aportó un dato clave: son los propios chicos quienes admiten que los controles tecnológicos actuales no sirven para nada. Por eso, el abordaje debe funcionar como un verdadero “medicamento social”. “La salida y la solución a esta problemática tienen que ser, de manera indispensable, colectivas”, destacó.

Neurociencias, tecnología y el “recalculo” adulto

El Dr. Federico Pavlovsky, psiquiatra experto en adicciones, fue el encargado de explicar la trampa desde adentro. El especialista abordó el fenómeno desde la neurociencia, marcando cómo la sociedad pasó de la fascinación y “la belleza de la tecnología a tener que recalcular”.

Pavlovsky alertó sobre cómo el mercado hoy utiliza un cruce perfecto entre neurociencias y tecnología para crear un algoritmo agresivo que hackea la mente adolescente. Comparó los alarmantes índices de riesgo de esta práctica con adicciones tradicionales como el alcohol, y graficó la vulnerabilidad propia de la edad frente a este sistema: “Llegan al consultorio chicos de 16 años que genuinamente creen que la deuda desaparece con solo borrar la aplicación”.

“La salida es colectiva”: el CPA alertó sobre las apuestas online en adolescentes en la Feria del Libro

“Me envicié”: quitarle la culpa a los menores

Por su parte, Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía, desarmó la ilusión que venden estas plataformas: “Te ofrecen ‘cómo ganar dinero rápido’ con la misma irresponsabilidad con la que te venden ‘cómo adelgazar rápido’”. Blanca remarcó que los chicos —fenómeno que explotó desde el Mundial 2022— se están enfermando por algo a lo que, directamente, no deberían tener acceso, y le dejó un mensaje claro a los padres: “Prohibir no es una mala palabra”.

En uno de los momentos más lúcidos del panel, tanto Blanca como Pavlovsky analizaron una frase que repiten todos los adolescentes que caen en las apuestas: “Me envicié”. Los profesionales utilizaron esta expresión para quitarle la culpa a los menores, dejando en claro que no se trata de una falla en la voluntad del chico, sino del éxito de un sistema diseñado y programado exactamente para eso: para enviciarlos.

Gonzalo Anriquez: el valor de la verdad y la esperanza

El momento más conmovedor de la jornada fue el testimonio de Gonzalo Anriquez. Con enorme valentía, relató cómo desde sus 20 años las apuestas le desperdiciaron la vida, creyéndose “un experto”.

Su historia reflejó la tormenta perfecta: la facilidad que le dieron las billeteras virtuales y su necesidad de “demostrar” frente a sus pares que era un experto en deportes lo empujaron al abismo. Gonzalo confesó que no solo perdió plata, sino cosas muy valiosas como sus preciadas camisetas de fútbol, advirtiendo además sobre otros riesgos del ecosistema digital.

 El cierre del encuentro dejó en el aire de la Feria del Libro una certeza vital: el testimonio de Gonzalo demuestra que es posible salir y pedir ayuda: “mis amigos me salvaron”, destacó varias veces Gonzalo con todos los amigos que no le soltaron la mano en la platea. En definitiva; contención institucional, y una red que no te deje caer. Hay esperanza para trabajar en las nuevas generaciones.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Feria del LibroLudopatía
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán
1

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
2

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona
3

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán
4

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi
5

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

El tucumano Exequiel Palacios rompió el silencio sobre su lugar en la Selección y dejó una frase impactante sobre Messi

Qué reclaman las constructoras de Tucumán a la Nación y qué le piden a la Provincia

Qué reclaman las constructoras de Tucumán a la Nación y qué le piden a la Provincia

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Rentabilidad del 14% mensual y supuestos contactos políticos como garantía: así operaba la presunta estafa piramidal en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Falsas denuncias por abuso sexual infantil: cómo funciona la nueva modalidad de extorsión que se instaló en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Un triunfo para cambiar el ánimo en La Ciudadela: San Martín derrotó al líder por 2 a 0 y se ilusiona

Comentarios