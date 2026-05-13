“La salida es colectiva”: el CPA alertó sobre las apuestas online en adolescentes en la Feria del Libro

El evento contó con la moderación de María Ayuso, periodista de La Nación especializada en temas sociales, quien logró articular con gran sensibilidad las voces de los expertos, manteniendo el hilo conductor de una charla que transitó desde los datos más duros hasta la esperanza de la recuperación. La apertura institucional estuvo a cargo de Adriana Alesina, directora de la campaña en el CPA y head de sostenibilidad de Santander Argentina, quien agradeció el compromiso de los panelistas y de las organizaciones aliadas que hacen posible esta campaña nacional.