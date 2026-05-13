Dramático vuelco en la ruta 38: un camión cayó al vacío en el puente de Río Seco

Tras el alerta, una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía (Subunidad Concepción), a cargo del Oficial Auxiliar Edgar Torres, se desplazó al lugar con equipos de rescate pesado. Al llegar, constataron que Sánchez se encontraba atrapado en la cabina. Mediante técnicas de extracción y el uso de herramientas hidráulicas (pinzas de corte y halligan), los efectivos lograron liberar al conductor.