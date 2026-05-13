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Dramático vuelco en la ruta 38: un camión cayó al vacío en el puente de Río Seco

Un vecino de Concepción resultó herido tras perder el control de su vehículo y caer desde la estructura del puente. Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron de manera conjunta para rescatarlo de entre los hierros.

Dramático vuelco en la ruta 38: un camión cayó al vacío en el puente de Río Seco
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un joven de Concepción resultó herido tras caer con su camión al río Seco desde un puente en la Ruta 38, Tucumán, durante la mañana de este miércoles por causas a establecer.
  • El conductor quedó atrapado y fue rescatado por bomberos mediante herramientas hidráulicas. Se evitó una explosión por derrame de combustible tras el fuerte impacto del vehículo.
  • El siniestro movilizó a varias dotaciones de emergencia en el sur provincial. Se aguardan peritajes técnicos para determinar los factores que causaron la pérdida de control del camión.
Resumen generado con IA

Un grave accidente de tránsito conmovió la mañana en el sur de la provincia. A las 8.20, un camión Ford 4000 que circulaba por la Ruta Nacional 38 protagonizó un impactante vuelco a la altura del puente del Río Seco, cayendo hacia el lecho del río.

El vehículo, conducido por Rodrigo Sánchez, un joven domiciliado en el Barrio Sarmiento de Concepción, se desplazaba en sentido sur-norte cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control, salió de su carril y se precipitó al vacío por el lateral este del puente.

Tras el alerta, una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía (Subunidad Concepción), a cargo del Oficial Auxiliar Edgar Torres, se desplazó al lugar con equipos de rescate pesado. Al llegar, constataron que Sánchez se encontraba atrapado en la cabina. Mediante técnicas de extracción y el uso de herramientas hidráulicas (pinzas de corte y halligan), los efectivos lograron liberar al conductor.

Sánchez fue estabilizado y trasladado de urgencia por una unidad de emergencias hacia el Hospital Regional de Concepción con politraumatismos. Simultáneamente, el personal especializado realizó el corte de los suministros eléctricos del camión para evitar una explosión, debido a la alta temperatura del motor y el derrame de combustible en la zona.

En el operativo también colaboraron efectivos de las comisarías de Arcadia y Río Seco, además de una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción.

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