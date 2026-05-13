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Un tucumano ganó un viaje a la final del Mundial 2026 en Nueva York gracias a una campaña de McDonald’s

Juan Martín Cornalba, de 24 años, ganó la campaña “McDonald’s te lleva a la final del mundial” y vivirá una experiencia única en Nueva York junto a un acompañante.

Un tucumano ganó un viaje a la final del Mundial 2026 en Nueva York gracias a una campaña de McDonald’s Un tucumano ganó un viaje a la final del Mundial 2026 en Nueva York gracias a una campaña de McDonald’s
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Martín Cornalba, tucumano de 24 años, ganó un viaje para dos a la final del Mundial 2026 en Nueva York mediante una campaña nacional de McDonald’s realizada recientemente.
  • El ganador participó canjeando puntos de fidelidad en la aplicación oficial de la marca. El premio incluye pasajes aéreos, hospedaje y traslados para el evento en julio de 2026.
  • Esta acción busca fidelizar clientes mediante experiencias exclusivas que superan los descuentos tradicionales, marcando una tendencia en marketing de consumo masivo en Argentina.
Resumen generado con IA

Un joven de Tucumán cumplirá uno de los mayores sueños de cualquier fanático del fútbol: asistir en vivo a la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva York. La posibilidad llegó de la mano de una campaña promocional impulsada por McDonald’s, que premió a uno de sus usuarios con un viaje completo para dos personas.

El afortunado es Juan Martín Cornalba, de 24 años, quien resultó ganador de la propuesta “McDonald’s te lleva a la final del Mundial”, una iniciativa que convocó a miles de participantes de todo el país a través del programa de beneficios de la aplicación oficial de la marca.

Un premio soñado para cualquier futbolero

El premio contempla una experiencia integral para disfrutar del evento deportivo más esperado del planeta. El paquete incluye pasajes aéreos, hospedaje, traslados y acceso a una experiencia exclusiva previa al partido decisivo del certamen que se disputará en julio de 2026 en Nueva York.

El viaje está previsto entre el 16 y el 20 de julio, fechas en las que el ganador podrá vivir desde adentro la definición del torneo más importante del fútbol internacional junto a un acompañante.

“Todavía me cuesta creerlo. Es una oportunidad increíble”, expresó Cornalba tras enterarse de la noticia. Además, aseguró que el fútbol ocupa un lugar central en su vida desde pequeño y reconoció que presenciar una final mundialista era algo que jamás imaginó alcanzar.

Cómo participaban los usuarios

La campaña estuvo destinada a integrantes del programa de fidelización de McDonald’s. Para sumarse, los usuarios debían canjear puntos acumulados en la aplicación y así obtener chances para el sorteo.

El sistema establecía distintas posibilidades según la cantidad de puntos utilizados:

  • 300 puntos: una chance
  • 500 puntos: dos chances
  • 1000 puntos: cinco chances

Sorteo certificado y transparente

La selección del ganador se realizó en Buenos Aires bajo supervisión notarial y mediante una plataforma digital especializada, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Desde la compañía destacaron que este tipo de acciones buscan ofrecer beneficios que trasciendan los descuentos tradicionales, apostando por experiencias únicas para fortalecer el vínculo con sus clientes.

Para Juan Martín, mientras tanto, la cuenta regresiva ya comenzó: en pocos meses estará rumbo a Nueva York para vivir en primera persona una final del Mundial.

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