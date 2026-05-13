La AFA implementará una cámara especial en el VAR para evitar polémicas en los playoffs del Apertura

Resumen para apurados
- La AFA sumará cámaras Goal Line en los cuartos de final del Apertura para definir jugadas de gol dudosas en estadios clave, buscando reducir errores arbitrales decisivos.
- Con tecnología de alta velocidad de captura, el sistema evita imágenes borrosas. Se reactiva tras la polémica del Superclásico 2024 debido a sus elevados costos operativos.
- La medida prioriza la transparencia en etapas eliminatorias donde un error técnico es crítico. Se busca garantizar justicia deportiva en los momentos de mayor tensión del torneo.
Los cuartos de final del torneo Apertura llegarán con una novedad importante para el arbitraje argentino. A partir de esta instancia decisiva, el VAR contará con una nueva herramienta tecnológica que buscará evitar polémicas en jugadas de gol extremadamente finas.
La Liga Profesional volverá a implementar la cámara Goal Line, un sistema especial ubicado exactamente sobre la línea de meta que permite determinar con mucha más precisión si la pelota ingresó completamente al arco o no. La tecnología estará disponible en los estadios de Belgrano, Argentinos Juniors, Rosario Central y River, donde se disputarán los cruces de cuartos de final.
La principal diferencia de estas cámaras respecto a las convencionales está en la calidad y velocidad de captura. El sistema trabaja con una cantidad mucho mayor de cuadros por segundo (FPS), algo fundamental para analizar acciones milimétricas. De esa manera, cuando la jugada se detiene para revisión, la imagen mantiene nitidez y evita el efecto borroso que suele aparecer en transmisiones normales.
En el fútbol argentino, esta tecnología ya había sido utilizada en una situación muy recordada. Su primera aparición se produjo tras la polémica del Superclásico disputado en Córdoba en 2024, cuando un gol en contra de Cristian Lema fue anulado luego de una revisión extremadamente ajustada que generó fuertes discusiones.
Por qué no se utiliza en todas las fechas
La cámara Goal Line no forma parte del operativo habitual de la Liga Profesional debido a su alto costo operativo. El despliegue técnico requiere equipamiento especial, instalación específica y personal adicional en cada estadio, algo difícil de sostener durante una temporada completa con partidos simultáneos en distintas ciudades.
Por ese motivo, la AFA y la Liga optan por utilizarla solamente en etapas decisivas del campeonato, donde el margen de error se vuelve mucho más sensible y cualquier fallo arbitral puede definir una clasificación.