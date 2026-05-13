La AFA implementará una cámara especial en el VAR para evitar polémicas en los playoffs del Apertura

La principal diferencia de estas cámaras respecto a las convencionales está en la calidad y velocidad de captura. El sistema trabaja con una cantidad mucho mayor de cuadros por segundo (FPS), algo fundamental para analizar acciones milimétricas. De esa manera, cuando la jugada se detiene para revisión, la imagen mantiene nitidez y evita el efecto borroso que suele aparecer en transmisiones normales.