Funcionarios judiciales de todo el país debatirán en Tucumán sobre gestión y nuevas responsabilidades

Resumen para apurados
- Funcionarios judiciales de todo el país se reunirán este jueves y viernes en Tucumán para el XVII Congreso Nacional del Secretariado y debatir sobre gestión y nuevas demandas.
- El foro abordará el uso de Inteligencia Artificial y la transformación de oficinas judiciales, con disertaciones sobre liderazgo, innovación digital y sistemas previsionales.
- El encuentro busca modernizar el servicio de justicia mediante la oralidad y eficiencia administrativa, sentando bases tecnológicas para el futuro de los tribunales argentinos.
Tucumán recibirá al XVII Congreso Nacional del Secretariado, Función Judicial y Ministerio Público que se realizará el jueves y el viernes de esta semana. El encuentro, que lleva por lema "Nuevas demandas, nuevas respuestas", es organizado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) en conjunto con la Comisión Nacional del Secretariado (CNS) de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).
La apertura formal estará a cargo de la camarista Marcela Ruiz, en su carácter de presidenta de la FAM y la AMT, acompañada por los directivos de la comisión, Maximiliano Giorello y Cecilia Craig.
El programa académico propone un análisis técnico sobre la transición que atraviesan los tribunales. En el hotel Sheraton, el jueves 14, tras la acreditación, la jornada iniciará con la disertación de Bárbara Filgueira sobre el sentido del cambio en la justicia, seguida por una mesa técnica de José Ignacio Pastore centrada en la responsabilidad del funcionario en la era de la Inteligencia Artificial. Por la tarde, Christian Fabio y Lorena Árquez expondrán sobre el nuevo perfil del funcionario del Ministerio Público, mientras que Melina Jajamovich cerrará el bloque con una charla sobre liderazgo institucional.
El viernes 15, la actividad se retomará con un relevamiento federal de las Oficinas de Gestión Asociada (OGAS), presentado por Marcia Catinari, Raquel Catalán, Fedra Lago, Josefina Sánchez y Marcelo Zelarayán. Durante la tarde, se presentarán ponencias ganadoras del funcionariado y el especialista Hernán Mavrommatis profundizará en los desafíos de la innovación digital. El bloque de cierre incluirá a Adolfo Iriarte Yanicelli y Ana María Basualdo con casos reales de uso de IA, una exposición sobre sistemas previsionales a cargo de Eduardo Barrionuevo y una charla final de Juan Pablo Albornoz Kokot.
La organización ha previsto además un cronograma de actividades complementarias que incluyen una visita al Archivo de la Provincia, el cambio de guardia en la Casa Histórica y una cena de camaradería el viernes por la noche para cerrar el evento. Para el funcionariado judicial local y federal, el congreso representa una oportunidad técnica para evaluar el avance de la oralidad y la eficiencia en la gestión administrativa.