Funcionarios judiciales de todo el país debatirán en Tucumán sobre gestión y nuevas responsabilidades

El programa académico propone un análisis técnico sobre la transición que atraviesan los tribunales. En el hotel Sheraton, el jueves 14, tras la acreditación, la jornada iniciará con la disertación de Bárbara Filgueira sobre el sentido del cambio en la justicia, seguida por una mesa técnica de José Ignacio Pastore centrada en la responsabilidad del funcionario en la era de la Inteligencia Artificial. Por la tarde, Christian Fabio y Lorena Árquez expondrán sobre el nuevo perfil del funcionario del Ministerio Público, mientras que Melina Jajamovich cerrará el bloque con una charla sobre liderazgo institucional.