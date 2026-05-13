Megaembargo de U$S600 millones a Elías Piccirillo y un centenar de financistas por el "rulo" del cepo

En un fallo sin precedentes, la jueza María Servini ordenó un embargo récord de $859.516 millones contra una red de más de 100 dueños de casas de cambio. La medida, que surge tras una investigación del fiscal Carlos Stornelli, apunta a una sofisticada maniobra de triangulación que permitió "fugar" U$S 607 millones del Banco Central durante la gestión anterior.