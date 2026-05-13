Una empresa energética abrió vacantes para estudiantes avanzados y graduados de ingeniería

Resumen para apurados
- Transportadora de Gas del Norte (TGN) lanzó su Programa de Jóvenes Profesionales 2026 en Argentina para graduados y estudiantes de ingeniería con ingreso en agosto de 2026.
- La iniciativa de 18 meses exige tener hasta 29 años y disponibilidad de traslado. Busca superar la barrera de la falta de experiencia laboral en diversas ramas de la ingeniería.
- El programa apunta a formar líderes en innovación y sustentabilidad dentro del sector energético, fortaleciendo el talento joven en puntos clave como Tucumán, Córdoba y el AMBA.
Para muchos estudiantes avanzados y recién graduados, el paso entre la universidad y el mundo laboral aparece como uno de los momentos más difíciles. La falta de experiencia suele convertirse en una barrera, incluso en áreas técnicas donde existe demanda de profesionales.
Por eso, los programas de jóvenes profesionales se consolidaron como una de las principales puertas de entrada al empleo formal para quienes buscan iniciar una carrera en grandes empresas.
Ahora, Transportadora de Gas del Norte (TGN) abrió la convocatoria para su Programa de Jóvenes Profesionales 2026, una propuesta orientada a ingenieros y estudiantes avanzados que quieran desarrollarse dentro del sector energético.
La convocatoria incluye vacantes en Tucumán y otras provincias del país, con ingreso previsto para agosto de 2026.
A quiénes está dirigida la convocatoria
El programa apunta a graduados o estudiantes con cursada finalizada que adeuden hasta tres finales y tesis.
Las carreras habilitadas son:
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
Además, los postulantes deberán tener hasta 29 años y disponibilidad para trasladarse o rotar entre distintas plantas del interior del país.
Desde la empresa señalaron que el objetivo del programa consiste en formar profesionales capaces de crecer dentro de la organización y aportar a procesos vinculados a innovación, sustentabilidad y desarrollo energético.
Cómo será el programa
La propuesta tendrá una duración total de 18 meses y se desarrollará bajo modalidad presencial.
Durante ese período, quienes ingresen participarán de experiencias laborales en diferentes áreas y locaciones de la compañía, con la posibilidad de conocer procesos industriales, operativos y técnicos vinculados al transporte de energía.
TGN cuenta con posiciones disponibles en: Tucumán, Córdoba, San Luis, AMBA, Rosario y San Jerónimo
Cómo postularse al programa
La inscripción ya se encuentra abierta y se realiza de manera online.
Las personas interesadas deberán completar un formulario de postulación disponible en el link: https://postulacion.typeform.com/to/ymxGpyD3
Más información sobre la empresa y sus áreas de trabajo se puede consultar en Transportadora de Gas del Norte (TGN)
La convocatoria forma parte de una nueva edición del programa JP2026, una iniciativa que busca incorporar talento joven a una de las compañías más importantes del sistema energético argentino.