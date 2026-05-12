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Susto en Salta: encontraron una lampalagua dentro de un comercio

La aparición del animal provocó momentos de tensión y sorpresa, ya que no es habitual encontrar este tipo de especies dentro de zonas comerciales urbanas.

Susto en Salta: encontraron una lampalagua dentro de un comercio Susto en Salta: encontraron una lampalagua dentro de un comercio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El viernes, la Policía Rural rescató una lampalagua de gran tamaño hallada en un comercio de El Quebrachal, Salta, para evitar riesgos a los clientes y trabajadores del lugar.
  • El reptil fue capturado mediante técnicas especializadas tras el alerta de los presentes. Estas apariciones son raras en zonas urbanas y ocurren por desplazamientos desde el monte.
  • El animal quedó bajo observación para su posterior liberación. Autoridades instan a no manipular fauna silvestre y llamar a especialistas para garantizar la seguridad pública.
Resumen generado con IA

Una escena tan inesperada como impactante alteró la tranquilidad de la localidad salteña de El Quebrachal durante la jornada del viernes, cuando una lampalagua de gran tamaño fue encontrada en el interior de un comercio ubicado sobre avenida San Martín.

El hallazgo generó preocupación entre trabajadores y clientes del lugar, que al advertir la presencia del reptil dieron aviso inmediato a las autoridades para evitar cualquier situación de riesgo.

La aparición del animal provocó momentos de tensión y sorpresa, ya que no es habitual encontrar este tipo de especies dentro de zonas comerciales urbanas.

Rápido operativo para retirar al reptil

Tras el alerta, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental perteneciente al Distrito de Prevención 5 se presentaron en el negocio para llevar adelante el procedimiento de rescate.

Con el uso de técnicas especializadas, el personal logró capturar al ejemplar sin inconvenientes y sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con fuentes oficiales, se trató de una lampalagua, una serpiente de gran porte ampliamente conocida en el norte argentino.

Una vez controlada la situación, el reptil fue trasladado a la base operativa correspondiente, donde quedó bajo observación para verificar su estado de salud antes de definir su posterior reubicación en un ambiente adecuado.

Susto en Salta: encontraron una lampalagua dentro de un comercio

La reacción de vecinos y comerciantes

El operativo despertó una fuerte curiosidad entre los habitantes de la zona, quienes se acercaron hasta el comercio para observar el trabajo realizado por los agentes.

Muchos manifestaron su sorpresa por el tamaño del animal y por haber aparecido en pleno centro comercial de la localidad.

Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes en áreas urbanizadas, puede registrarse cuando las especies silvestres se desplazan desde sectores rurales o buscan refugio.

Qué hacer si aparece una serpiente

Desde las autoridades recordaron que ante la presencia de reptiles o fauna silvestre lo fundamental es mantener la calma y no intentar atraparlos.

Los especialistas remarcan que una manipulación inadecuada puede poner en peligro tanto a las personas como al propio animal.

En estos casos, la recomendación es comunicarse con la Policía Rural, Defensa Civil o los organismos ambientales para que intervenga personal capacitado.

Qué es una lampalagua

La lampalagua es una serpiente constrictora no venenosa que habita distintas provincias del norte argentino y varios países sudamericanos.

Puede alcanzar importantes dimensiones y suele vivir en zonas de monte, selva o espacios con abundante vegetación.

Aunque no posee veneno, su tamaño y fuerza hacen indispensable que cualquier contacto sea manejado exclusivamente por especialistas.

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