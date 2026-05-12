Héctor Cúper vuelve al ruedo: dirigirá a Universitario de Perú

Sin embargo, mientras inicia esta nueva etapa en Perú, el técnico también dejó en claro cuál es uno de sus grandes deseos pendientes: dirigir a Ferro Carril Oeste. En recientes declaraciones, el entrenador confesó que le gustaría asumir el reto de devolver al equipo de Caballito a la Primera División argentina, atraído por los proyectos difíciles y los desafíos deportivos de largo plazo.