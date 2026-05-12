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Héctor Cúper vuelve al ruedo: dirigirá a Universitario de Perú

El histórico entrenador argentino de 70 años asumirá en Universitario de Deportes con el desafío de pelear el Torneo Clausura y mantener con vida al equipo en la Copa Libertadores. Además, volvió a expresar su deseo de dirigir a Ferro Carril Oeste.

Héctor Cuper, entrenador argentino. Héctor Cuper, entrenador argentino.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El DT Héctor Cúper fue confirmado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes en Perú. El argentino de 70 años llega para pelear el torneo local y la Copa Libertadores.
  • Cúper reemplaza a Javier Rabanal tras un interinato de tres semanas. Universitario, vigente tricampeón peruano, marcha tercero en su grupo de copa y busca ganar el Torneo Clausura.
  • Su llegada busca revertir una temporada irregular para lograr un histórico tetracampeonato. Pese al reto en Lima, el técnico reafirmó su deseo de dirigir a Ferro Carril Oeste.
Resumen generado con IA

A los 70 años, Héctor Cúper volverá a asumir un nuevo desafío en el fútbol sudamericano. El ex entrenador de la Selección de Egipto y con una extensa trayectoria internacional fue confirmado como nuevo director técnico de Universitario de Deportes, vigente tricampeón de la Primera División peruana.

Cúper reemplazará al español Javier Rabanal, luego de un interinato de tres semanas encabezado por Jorge Araujo. El entrenador argentino llegará a Lima este martes y será presentado oficialmente el miércoles para comenzar de inmediato su ciclo al frente del conjunto crema.

El desafío no será sencillo. En el plano local, Universitario perdió la posibilidad de quedarse con el Torneo Apertura y ahora está obligado a conquistar el Clausura para sostener el sueño de lograr un histórico tetracampeonato en el fútbol peruano.

Además, el equipo atraviesa una situación delicada en la Copa Libertadores. Actualmente marcha tercero en el Grupo B con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Está a tres unidades de los líderes, Deportes Tolima y Coquimbo, por lo que deberá jugarse la clasificación en las dos últimas fechas.

La llegada de Cúper representa una apuesta fuerte de Universitario para intentar cambiar el rumbo de una temporada irregular. Su experiencia internacional y su recorrido en clubes y selecciones aparecen como las principales cartas para afrontar un momento decisivo.

Sin embargo, mientras inicia esta nueva etapa en Perú, el técnico también dejó en claro cuál es uno de sus grandes deseos pendientes: dirigir a Ferro Carril Oeste. En recientes declaraciones, el entrenador confesó que le gustaría asumir el reto de devolver al equipo de Caballito a la Primera División argentina, atraído por los proyectos difíciles y los desafíos deportivos de largo plazo.

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