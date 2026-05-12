Secciones
SociedadActualidad

Cómo hacer fuego para el asado con el método brasilero que se volvió furor

Una innovadora técnica proveniente de Brasil irrumpió en las redes sociales con la promesa de transformar por completo este primer paso frente a la parrilla.

Cómo hacer fuego para el asado con el método brasilero que se volvió furor Asado
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios de redes viralizan un método brasileño para encender el asado en Argentina que genera brasas en un minuto mediante un paquete sellado con mecha, sin usar papel ni líquidos.
  • El sistema utiliza un envase con madera y carbón que combustiona de forma autónoma. Evita el humo denso, el uso de inflamables y el ensuciamiento por la manipulación del carbón.
  • La técnica desafía el ritual tradicional y gana terreno en entornos urbanos y balcones por su higiene. Promete facilitar el acceso a la parrilla para personas sin experiencia previa.
Resumen generado con IA

El tradicional ritual de encender el fuego para el asado representa un motivo de orgullo, paciencia y sana competencia en la cultura argentina. Sin embargo, una innovadora técnica proveniente de Brasil irrumpió en las redes sociales con la promesa de transformar por completo este primer paso frente a la parrilla, priorizando la velocidad y la limpieza.

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Este método permite obtener brasas listas en apenas un minuto de reloj, prescindiendo totalmente de papeles, líquidos inflamables o los clásicos soplidos. La mayor ventaja del truco reside en la ausencia del denso humo que suele invadir el ambiente, facilitando un inicio de cocción mucho más ágil y cómodo para el asador.

De qué se trata el truco del asador

Este sistema se basa en un paquete de carbón sellado que incluye todos los elementos necesarios para iniciar la combustión de manera autónoma. El diseño incorpora una mecha en la base y pequeñas piezas de madera estratégicamente ubicadas, las cuales permiten generar una llama controlada y constante desde el primer momento.

El proceso requiere pasos simples: se debe colocar el envase sobre la parrilla y encender la mecha para que el fuego avance de forma progresiva por todo el interior. Gracias a esta estructura, las brasas alcanzan su temperatura ideal en pocos minutos, eliminando por completo la dependencia de papeles, cartones o líquidos combustibles durante el encendido.

  • Higiene y comodidad: Permite encender el fuego sin manipular carbón suelto ni generar residuos que ensucien el entorno.
  • Diseño adaptable: La combustión contenida resulta ideal para espacios reducidos como balcones, terrazas o parrillas portátiles, donde el viento suele dificultar el método tradicional.
  • Accesibilidad total: No exige habilidades especiales ni técnicas complejas; cualquier persona logra brasas perfectas en minutos, sin importar su nivel de experiencia.

Asimismo, la limpieza destaca como una ventaja competitiva, ya que el formato evita la dispersión de hollín y cenizas en el entorno. Esta reducción de residuos y manchas explica el éxito del método en Brasil, donde las dimensiones reducidas de los balcones y el uso de parrillas portátiles exigen soluciones mucho más pulcras que el encendido tradicional.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
1

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
2

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
3

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan
4

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
5

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos
4

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

¿Hasta qué edad conviene manejar? “La mayoría se percibe apto”

¿Hasta qué edad conviene manejar? “La mayoría se percibe apto”

Comentarios