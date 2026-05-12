Cómo hacer fuego para el asado con el método brasilero que se volvió furor

Asimismo, la limpieza destaca como una ventaja competitiva, ya que el formato evita la dispersión de hollín y cenizas en el entorno. Esta reducción de residuos y manchas explica el éxito del método en Brasil, donde las dimensiones reducidas de los balcones y el uso de parrillas portátiles exigen soluciones mucho más pulcras que el encendido tradicional.