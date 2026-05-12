Recuerdos fotográficos: Elena Valentié, la primera aviadora, y su boda en vuelo

“Entre sus alumnos, un día se presentó una señorita, Elena Valentié, quien se convertiría en la primera mujer piloto de Tucumán y el NOA”, cuenta José María Posse, en su libro Cien años de épica aeronáutica argentina. El Aero Club Tucumán. Una mañana en el vuelo de instrucción final, Sariotte la llevó a volar a la montaña y aterrizaron en Andalgalá. Pero el tiempo se descompuso, no pudieron volar porque la visibilidad era nula y al día siguiente regresaron. La familia de ella estaba sumida en congoja. Un día después, Sariotte se presentó en casa de los Valentié con un ramo de rosas para ofrecer sus disculpas y les solicitó a los padres de Elena casamiento.