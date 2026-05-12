La segunda temporada de “El Eternauta” llegará en 2027

El prestigio cosechado por “El Eternauta” se consolidó en la reciente entrega de los premios Platino a la industria audiovisual iberoamericana, donde marcó un nuevo récord con ocho estatuillas, incluyendo las más importantes. Sin embargo, habrá que seguir esperando para la segunda temporada, que aún no tiene fecha anuncida por la plataforma Netflix, pero que trascendió que llegará al streaming entre mediados y fines de 2027.
Hasta el momento, la continuidad de la historia creada por Héctor Germán Oesterheld (comenzó a publicarse en 1957, con ilustraciones de Francisco Solano López) que inspira la producción argentina está en preproducción y el rodaje está previsto para el segundo semestre de este año. Nuevamente, Juan Salvo será protagonizado por Ricardo Darín y Bruno Stagnaro será el director, con el resto de los personajes más reconocidos con el mismo elenco. El gran desafío, que impide anunciar un mes de estreno, será la posproducción con una alta exigencia de efectos especiales. Trascendió que serían ocho capítulos (dos más que la temporada inicial), que empezarán con la llamada “batalla de la cancha de River Plate” entre los humanos y los extraterrestes y sus dominados, que intentan invadir la Tierra.
La llegada en 2025 a la pantalla chica de “El Eternauta” generó un renacimiento de la historieta clásica y de su merchadising y productos derivados, con un impacto económico en el país que superó los $40.000 millones, según un estudio de Empiria Consultores junto con Netflix sobre la cadena de valor completa de la realización, más allá de su inversión directa. Si la primera entrega afectó a casi 3.000 personas con 150 días de filmación en 50 locaciones reales y 35 escenarios virtuales, su continuidad abarcará las mismas cifras.
Impacto global
La producción tuvo un fuerte impacto internacional y ocupó el primer lugar entre las series de habla no inglesa, con 10.8 millones de visualizaciones en todo el mundo, con altos porcentajes en Brasil, Francia, India, Estados Unidos, Italia, México, Alemania y España, entre otros países. Esa repercusión se mantuvo en los premios Platino entregados el sábado en México, y destinados a lo mejor del audiovisual iberoamericano: ganó como mejor miniserie o teleserie; Darín como mejor actor; Stagnaro como mejor creador; Andrea Pietra y César Troncoso como mejores actriz y actor de reparto; mejor música original para Federico Jusid; mejor dirección de montaje (Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow) y mejores efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol). Además, Marcos Cáceres y Dolores Giménez ganaron la estatuilla a mejor maquillaje y peluquería por “Menem” (Amazon Prime Video).
En la ceremonia hubo otro reconocimiento a la Argentina con Guillermo Francella con el Premio Platino de Honor por su trayectoria. “Soy el resultado de muchos elementos, de aquellos que me apoyaron, de quienes confiaron en mí, del público, imprescindible, de mis amigos y mi familia. Un tipo puede cambiar de todo… pero hay una sola cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”, dijo en su discurso, citando una frase de la película “El secreto de sus ojos”. “Incluso cuando las cosas no salen, la pasión está. Gracias a esa pasión, todos los días la profesión de actor recupera su sentido. Más allá de los premios, lo que queda es lo que uno puso de corazón en cada paso”, añadió.
En cine, Brasil tomó la delantera con el thriller político ambientado durante la dictadura en su país (y múltiple nominado a los Oscar) “El agente secreto”, que se llevó cuatro estatuillas: a mejor película, mejor director para Kleber Mendonça Filho, mejor guión y Wagner Moura como protagonista. La apuesta argentina era “Belén”, que debió conformarse con los premios al Cine y Educación en Valores y la tucumana Camila Plaate como actriz de reparto.