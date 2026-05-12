La segunda temporada de “El Eternauta” llegará en 2027

En la ceremonia hubo otro reconocimiento a la Argentina con Guillermo Francella con el Premio Platino de Honor por su trayectoria. “Soy el resultado de muchos elementos, de aquellos que me apoyaron, de quienes confiaron en mí, del público, imprescindible, de mis amigos y mi familia. Un tipo puede cambiar de todo… pero hay una sola cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”, dijo en su discurso, citando una frase de la película “El secreto de sus ojos”. “Incluso cuando las cosas no salen, la pasión está. Gracias a esa pasión, todos los días la profesión de actor recupera su sentido. Más allá de los premios, lo que queda es lo que uno puso de corazón en cada paso”, añadió.