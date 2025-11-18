“El verdadero héroe en ‘El eternauta’ es el Ejército argentino”

Jubilado de la docencia, Arroyo se abocó a desmenuzar “El eternauta” en un tono histórico-ensayístico que lo llevó a bucear en las raíces de lo que él llama “la historieta nacional” y a poner en contexto a Oesterheld y a su prolífica producción. El resultado es un volumen extenso, generosamente documentado, al que tituló “Para bien leer ‘El eternauta’”. Allí propone un viaje en el que entran en diálogo diversos temas: la historieta como fenómeno, las operaciones que desde hace décadas actúan sobre la cultura argentina, los nombres y los títulos que obraron como precedentes y sucesores de “El eternauta” -escritores y dibujantes-, sus influencias y su legado. Todo con una explícita postura nacionalista, extendida -por ejemplo- a la huella que dejó la revista Pucará y a todo lo que significa Malvinas en el imaginario popular.