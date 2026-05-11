El torneo Apertura no da tregua: los cuartos de final arrancan este martes con dos duelos inesperados

Por el lado de Unión, el equipo de Leonardo Madelón viene envalentonado tras haber dado el golpe en Mendoza, frente al que había sido el mejor equipo de la fase regular, Independiente Rivadavia. El elenco santafesino es el único de la Zona A que logró avanzar, pese a haber ingresado en el octavo puesto, por la ventana y gracias a resultados ajenos. La victoria en tierras cuyanas lo revitalizó y arribará a “La Docta” sin bajas y sin nada para perder.