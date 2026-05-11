El torneo Apertura no da tregua: los cuartos de final arrancan este martes con dos duelos inesperados

Resumen para apurados
- Belgrano, Unión, Argentinos y Huracán inician los cuartos del Apertura este martes en Córdoba y CABA, tras la decisión de AFA de adelantar fechas por la cercanía del Mundial.
- Belgrano llega tras ganar el clásico y Unión luego de eliminar al puntero. Argentinos busca ratificar su favoritismo ante un Huracán diezmado por expulsiones en la fase previa.
- El calendario ajustado por el Mundial exige una rápida recuperación física. Estos cruces definirán a los primeros semifinalistas de un torneo que ya no cuenta con los favoritos.
Luego de un fin de semana repleto de resultados imprevistos, el torneo Apertura no se detiene. Ante la cercanía del Mundial, la AFA determinó que los cuartos de final se jueguen entresemana, y este mismo martes será el turno de los dos primeros encuentros.
"Celestes" y "Tatengues"
Desde las 19, en el Gigante de Alberdi, Belgrano intentará mantener el envión luego de ganar un clásico histórico ante Talleres en el Kempes.
La gente del “Pirata” está revolucionada y se generaron filas en el estadio de más de una cuadra para adquirir las entradas, ya que muchos socios tuvieron dificultades para hacerlo a través de la página web del club, por lo que optaron por asistir de manera presencial.
En cuanto a lo futbolístico, Ricardo Zielinski deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Lucas Passerini.
Por el lado de Unión, el equipo de Leonardo Madelón viene envalentonado tras haber dado el golpe en Mendoza, frente al que había sido el mejor equipo de la fase regular, Independiente Rivadavia. El elenco santafesino es el único de la Zona A que logró avanzar, pese a haber ingresado en el octavo puesto, por la ventana y gracias a resultados ajenos. La victoria en tierras cuyanas lo revitalizó y arribará a “La Docta” sin bajas y sin nada para perder.
Históricamnte, Unión ha tenido dificultades al enfrentarse a Belgrano. Se cruzaron en 34 ocasiones, con apenas cinco triunfos para el “Tatengue”, 13 empates y 16 victorias para el “Pirata”.
"Bichos" y "Quemeros"
Un rato más tarde, a partir de las 21:30, será el momento de Argentinos Juniors y Huracán, que chocarán en La Paternal.
El equipo de Nicolás Diez es el único de los mejores ubicados que logró avanzar por esta parte del cuadro, por lo que quedó, al menos en lo numérico, como el máximo favorito a llegar a la final. El “Bicho” derrotó de manera convincente el sábado a Lanús y tratará de aprovechar la localía nuevamente. No tiene bajas, y el entrenador mantendría a los mismos 11.
Por el lado de Huracán, Diego Martínez deberá lidiar con las consecuencias de la “batalla” que libraron en La Bombonera para eliminar a Boca, y encontrar un reemplazo para el expulsado Fabio Pereyra, pieza clave de la defensa (Hugo Nervo ingresaría en su lugar). Además, tampoco podrá contar con Érik Ramírez, quien ingresa habitualmente desde el banco pero también vio la roja. El historial, en este caso, favorece al visitante: jugaron 138 veces, con 57 victorias de Huracán, 45 empates y 36 triunfos de Argentinos.
Árbitros confirmados
Tanto para los encuentros del martes como para los del miércoles, la AFA dio a conocer quiénes estarán a cargo de impartir justicia.
En Córdoba, Andrés Merlos será el juez principal, acompañado de Diego Bonfá y Federico Cano, mientras que el polémico Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
En el estadio Diego Armando Maradona, el árbitro principal será Fernando Echenique; Pablo González y Agustín Méndez serán sus asistentes, y Hernán Mastrángelo será el encargado del VAR.
En tanto, en el primer turno del miércoles, Rosario Central recibirá a Racing desde las 18:45 con arbitraje de Darío Herrera, mientras que a las 21 River será local ante Gimnasia, con Leandro Rey Hilfer impartiendo justicia.