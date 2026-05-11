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Alarma en Boca: Bareiro sufrió una doble lesión y se pierde el cierre de la Copa Libertadores

El delantero paraguayo, pieza clave en el esquema de Claudio Úbeda, padeció dos desgarros durante la eliminación ante Huracán. Estará fuera de las canchas al menos un mes, lo que lo margina de los duelos decisivos del certamen continental frente a Cruzeiro y Universidad Católica.

Alarma en Boca: Bareiro sufrió una doble lesión y se pierde el cierre de la Copa Libertadores Marcelo Endelli / Getty Images
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Adam Bareiro sufrió una doble lesión muscular en Boca Juniors tras la eliminación ante Huracán en La Bombonera, lo que lo margina de la Copa Libertadores por un mes.
  • La lesión ocurrió tras una maniobra acrobática ante Huracán. Los estudios confirmaron desgarros en el aductor y el abdomen, obligando al DT Claudio Úbeda a rearmar el ataque xeneize.
  • Boca pierde a su goleador para duelos clave ante Cruzeiro y Univ. Católica. Milton Giménez y Miguel Merentiel son las opciones para suplir la baja en el cierre de la Libertadores.
Resumen generado con IA

Boca Juniors atraviesa una semana de pesadilla. A la sorpresiva eliminación del torneo Apertura a manos de Huracán, ahora se le suma una baja de peso en su estructura ofensiva. Adam Bareiro, quien se había consolidado como el referente de área del equipo, sufrió una doble lesión muscular que lo mantendrá inactivo hasta después del Mundial 2026. Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo, un diagnóstico que obliga a Claudio Úbeda a rearmar el ataque en el momento más crítico de la temporada.

"Se me soltó algo": el momento de la lesión

La jugada que encendió las alarmas ocurrió en el duelo ante el "Globo" en la Bombonera. Tras intentar una pirueta acrobática en el área rival, el paraguayo quedó tendido y sus gritos de dolor se escucharon en gran parte del estadio. La frustración del atacante fue total, dejando frases que evidenciaban la gravedad del cuadro antes de los chequeos oficiales: "No lo puedo creer", exclamó Bareiro mientras se revolcaba en el césped. Minutos después, al pasar junto al banco de suplentes, sentenció: "Se me soltó algo".

Lo que se pierde y las opciones de Úbeda

Con un tiempo estimado de recuperación de cuatro semanas, Bareiro queda descartado para el choque ante Cruzeiro el 19 de mayo y frente a Universidad Católica el 28 de mayo.

Ante esta ausencia, el cuerpo técnico baraja dos alternativas principales para mantener el peso ofensivo.

Milton Giménez es el reemplazante natural. Viene de convertir un gol ante Huracán y atraviesa una racha positiva con cuatro tantos en sus últimos seis encuentros.

La otra opción es realizar una variante táctica: mover a Miguel Merentiel a una posición más centralizada e incluir a Exequiel Zeballos como segundo delantero para aportar mayor desequilibrio por las bandas.

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