Alarma en Boca: Bareiro sufrió una doble lesión y se pierde el cierre de la Copa Libertadores

Boca Juniors atraviesa una semana de pesadilla. A la sorpresiva eliminación del torneo Apertura a manos de Huracán, ahora se le suma una baja de peso en su estructura ofensiva. Adam Bareiro, quien se había consolidado como el referente de área del equipo, sufrió una doble lesión muscular que lo mantendrá inactivo hasta después del Mundial 2026. Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo, un diagnóstico que obliga a Claudio Úbeda a rearmar el ataque en el momento más crítico de la temporada.