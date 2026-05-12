Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto puede sumar un repositor al salario básico con adicionales en el comercio

Los repositores de supermercado, al igual que el resto de los empleados encuadrados en el convenio de comercio, pueden incrementar su ingreso mensual a través de distintos conceptos adicionales que se suman al salario básico. Estos complementos dependen tanto de la antigüedad en el puesto como de la asistencia y del tipo de jornada laboral realizada.