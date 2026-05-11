“Es insuperable”: Juan Manuel Fangio fue elegido por un diario británico como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1

Para justificar la elección de Fangio sobre leyendas como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, el estudio se centró en la proporcionalidad de sus logros respecto a la cantidad de carreras disputadas. El análisis resaltó que “si analizamos las cifras proporcionalmente en lugar de en su totalidad, Fangio es insuperable: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó”. Esta efectividad del casi 50% de victorias por Gran Premio disputado es un registro que ningún otro piloto ha logrado siquiera rozar a lo largo de las siete décadas de historia de la competición.