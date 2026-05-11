“Es insuperable”: Juan Manuel Fangio fue elegido por un diario británico como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1
Un prestigioso ranking posicionó al argentino en lo más alto, por delante de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. El análisis destaca que el “Chueco” dominó las estadísticas con una efectividad que ningún conductor moderno ha logrado igualar hasta la actualidad.
Resumen para apurados
- El diario británico The Telegraph eligió recientemente al argentino Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia de la F1 por su inalcanzable efectividad estadística.
- El ranking destaca que Fangio ganó 5 títulos con 4 marcas distintas y posee un 47% de victorias por carrera, superando a Michael Schumacher y Lewis Hamilton en proporcionalidad.
- A más de 30 años de su muerte, este reconocimiento reafirma el legado del 'Chueco' como el estándar de excelencia absoluto frente a récords de pilotos contemporáneos.
A más de 30 años de su muerte, Juan Manuel Fangio continúa inscribiendo su nombre en la cima del automovilismo mundial. El diario británico The Telegraph publicó recientemente un ranking de los 20 mejores pilotos de todos los tiempos y ubicó al oriundo de Balcarce en el primer puesto, superando a figuras contemporáneas que ostentan más títulos mundiales. A pesar de la dificultad que implica comparar conductores de diferentes décadas, el medio inglés sostuvo que el dominio estadístico del argentino es tan contundente que lo convierte en una figura inalcanzable para el resto de los competidores de la máxima categoría.
La efectividad estadística como argumento central
Para justificar la elección de Fangio sobre leyendas como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, el estudio se centró en la proporcionalidad de sus logros respecto a la cantidad de carreras disputadas. El análisis resaltó que “si analizamos las cifras proporcionalmente en lugar de en su totalidad, Fangio es insuperable: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó”. Esta efectividad del casi 50% de victorias por Gran Premio disputado es un registro que ningún otro piloto ha logrado siquiera rozar a lo largo de las siete décadas de historia de la competición.
El diario también puso énfasis en el contexto histórico en el que compitió el piloto argentino, destacando que durante la mayor parte de su carrera tuvo más de cuarenta años y se enfrentó a un riesgo de muerte mucho mayor que el actual. El ranking destacó que el “Chueco” sigue siendo la figura más importante del automovilismo, “incluso después de que sus récords hayan sido superados”, valorando especialmente el hecho de que obtuvo sus cinco coronas mundiales con cuatro escuderías diferentes: Alfa Romeo, Mercedes Benz, Ferrari y Maserati.
El podio de las leyendas y los criterios de selección
Detrás del piloto balcarceño se ubicaron Michael Schumacher y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio de los mejores de la historia. Según la publicación, la ventaja del alemán sobre el británico radicó en la capacidad de Schumacher para sacar provecho de coches que eran frecuentemente difíciles de pilotar, a diferencia del dominio técnico que ha rodeado gran parte de la carrera de Hamilton. La lista continuó con nombres de la talla de Jim Clark, Ayrton Senna y Alain Prost, mientras que el actual campeón mundial, Max Verstappen, fue posicionado en el séptimo lugar del escalafón histórico.
Los criterios utilizados para la elaboración de este prestigioso ranking incluyeron haber ganado al menos siete Grandes Premios o poseer un porcentaje de victorias superior al 15 por ciento en un mínimo de diez competencias. La metodología combinó campeonatos, victorias totales, porcentaje de efectividad en carrera y en tandas de clasificación, junto con un análisis cualitativo de la trayectoria de cada piloto. De esta manera, el automovilismo internacional vuelve a rendirse ante la figura de Fangio, confirmando que su legado permanece como el estándar de excelencia absoluto para el mundo de la Fórmula 1.