La historia del “auto de Fangio” que manejará Colapinto en su exhibición de F-1 en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Franco Colapinto manejará una réplica del Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio en una exhibición en Buenos Aires para homenajear la historia del automovilismo nacional.
- Propiedad de Carlos Di Forti, la réplica artesanal tardó cinco años en construirse. Posee componentes modernos pero conserva la estética exacta del auto campeón de 1954 y 1955.
- El evento une el legado de Fangio con el presente de Colapinto, fortaleciendo el vínculo emocional de los fanáticos y la relevancia de Argentina en el automovilismo mundial.
La exhibición que protagonizará Franco Colapinto en Buenos Aires tendrá un condimento especial que emociona a los fanáticos del automovilismo. El piloto argentino manejará una réplica del histórico Mercedes W196, el modelo con el que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de Fórmula 1 en 1954 y 1955.
El vehículo pertenece al coleccionista Carlos Di Forti, quien reveló detalles de la elección y del trabajo realizado para reconstruir una de las máquinas más icónicas de la historia. "Llamó a Aníbal Colapinto, que quería un auto descubierto para que se vea la cara de Franco", explicó sobre cómo surgió la idea.
La unidad que girará en las calles porteñas no es el original, sino una réplica artesanal construida durante varios años. "Nos llevó entre cuatro y cinco años poder hacerlo", contó Di Forti, quien además detalló que actualmente forma parte de una colección privada exhibida en el Museo Fangio de Balcarce.
Pese a tratarse de una réplica, el auto conserva gran parte de la esencia del modelo original. "Es igual al que manejaba Fangio", aseguró su propietario. También explicó que la principal diferencia está en el motor, ya que se utilizaron componentes más modernos por la dificultad para conseguir materiales de época.
El cruce entre la leyenda y el presente
La imagen de Colapinto al volante de una máquina ligada a Fangio genera enorme expectativa en el ambiente fierrero. "Ver la imagen de Fangio mezclada con la de Franco emociona", remarcó Di Forti. Así, la exhibición promete unir la historia gloriosa del automovilismo argentino con una de sus grandes esperanzas actuales.