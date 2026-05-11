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El tucumano Tomás Medina renovó con Benetton hasta 2028

El centro argentino de 21 años extendió su vínculo con el club italiano apenas unos meses después de haber llegado. “Quiero seguir mejorando y darlo todo por esta camiseta”, aseguró.

Medina extendió su vínculo hasta 2028. Medina extendió su vínculo hasta 2028.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El rugbier tucumano Tomás Medina renovó su contrato con el Benetton de Italia hasta junio de 2028, consolidándose como una de las apuestas a largo plazo del club europeo.
  • Llegado en enero de 2026, el centro de 21 años destacó por su agresividad defensiva y capacidad de tackle, logrando una rápida extensión pese a haber disputado solo dos encuentros.
  • La decisión refuerza la presencia argentina en Italia y busca mejorar el presente deportivo de un equipo en crisis, apostando al desarrollo de jóvenes talentos para el futuro.
Resumen generado con IA

El rugby tucumano sigue sumando representantes en Europa. Tomás Medina, centro argentino de 21 años nacido en Tucumán, renovó su contrato con Benetton Rugby de Italia y continuará en el club hasta el 30 de junio de 2028.

La decisión llamó la atención por la rapidez con la que se produjo. Medina había llegado al equipo italiano recién en enero de 2026, pero sus primeras actuaciones y el potencial que mostró convencieron a la dirigencia de asegurar su continuidad a largo plazo.

Desde su desembarco en Benetton, el tucumano disputó dos partidos y fue titular en uno de ellos. Más allá de la escasa cantidad de encuentros, el club ya lo considera una de las “estrellas emergentes” para reforzar la línea de backs, especialmente en la posición de centro.

Entre las principales virtudes que destacan del argentino aparecen su capacidad para romper líneas defensivas y su agresividad en defensa, sobre todo a través de tackles avanzados que le permiten recuperar metros para el equipo.

Tras la firma del nuevo contrato, Medina expresó su felicidad por seguir ligado a la institución italiana y dejó en claro cuáles son sus objetivos para los próximos años. “Esta es una gran oportunidad para crecer, tanto como jugador como persona. Realmente quiero seguir mejorando, trabajar duro cada día y darlo todo por esta camiseta”, señaló.

Además, el joven destacó la rápida adaptación que tuvo desde su llegada a Italia. Según contó, desde el primer día sintió un fuerte respaldo tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros y de los hinchas, algo que le permitió sentirse “como en casa”.

La renovación de Medina se suma a otra noticia positiva para los argentinos en Benetton: recientemente, el club también confirmó la continuidad de Ivan Nemer, quien extendió su vínculo por una temporada más.

Más allá de estas renovaciones, el presente deportivo del equipo italiano no es el ideal. Benetton viene de caer frente a Sharks en el United Rugby Championship y continúa ubicado en la parte baja de la tabla. Sin embargo, el club apuesta fuerte por la proyección de jóvenes talentos como el tucumano para construir su futuro deportivo.

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