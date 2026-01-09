Secciones
DeportesRugby

Tomás Medina deja Tarucas y da el salto al rugby europeo: ya entrena en Benetton

Formado en Cardenales y con paso por Los Pumitas y Argentina XV, el tucumano inició su etapa en el histórico club italiano y se convirtió en el último representante del Súper Rugby Américas 2025 en emigrar a una de las ligas más competitivas del mundo.

EMIGRA. Tras un muy buen paso por Tarucas, el tucumano empieza una nueva etapa en el viejo continente EMIGRA. Tras un muy buen paso por Tarucas, el tucumano empieza una nueva etapa en el viejo continente
Hace 2 Hs

Tomás Medina ya comenzó una nueva etapa en su carrera. El jugador tucumano, surgido en Cardenales y una de las piezas destacadas de Tarucas, se incorporó a Benetton Rugby y ya se entrena con el plantel profesional del conjunto italiano, aunque por el momento no hubo anuncio oficial por parte del club.

Medina fue uno de los nombres propios del Súper Rugby Américas 2025, torneo desde el cual dio el salto al rugby europeo, transformándose en el último jugador de esa competencia en llegar a una de las cuatro ligas más importantes del planeta. Su arribo a Benetton confirma una tendencia: el torneo continental es la máxima vidriera de la región.

NUEVO COMIENZO. El tucumano ya se encuentra entrenando en Benetton, a la espera de su presentación oficial NUEVO COMIENZO. El tucumano ya se encuentra entrenando en Benetton, a la espera de su presentación oficial

El tucumano cuenta con un recorrido que respalda esta oportunidad. En 2023 integró Los Pumitas y Argentina XV, y además se desempeñó como subcapitán de Tarucas, rol que evidenció no solo sus condiciones deportivas, sino también su liderazgo dentro del grupo. Ahora, el desafío será ganarse un lugar en un equipo con fuerte presencia en el United Rugby Championship.

¿Salida y llegada tucumana en Benetton?

En paralelo al desembarco de Medina, desde Francia comenzó a tomar fuerza un rumor que involucra a Thomas Gallo, otro tucumano con largo recorrido en Benetton. Según informó la cuenta especializada Oval News, el pilar estaría en la órbita de Lyon, uno de los clubes del Top 14, la liga más competitiva del rugby francés.

Gallo, formado en Universitario de Tucumán y con apenas 26 años, está ligado a Benetton desde 2020. De concretarse su salida, el movimiento podría abrir un nuevo escenario en el club italiano justo en el momento en que Medina empieza a escribir su propia historia en Europa.

Temas EuropaFranciaAméricaThomas Gallo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
1

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
2

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
4

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
5

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo
6

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Más Noticias
“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

“Fosa” Ferreyra no se guardó nada en su arribo a San Martín: la promesa que le dejó a los hinchas

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Fue sparring en la era Bielsa, volvió a la provincia por obligación y encontró su lugar en Graneros

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres 9 y acelera por un mediocampista

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Comentarios