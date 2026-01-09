Tomás Medina deja Tarucas y da el salto al rugby europeo: ya entrena en Benetton
Formado en Cardenales y con paso por Los Pumitas y Argentina XV, el tucumano inició su etapa en el histórico club italiano y se convirtió en el último representante del Súper Rugby Américas 2025 en emigrar a una de las ligas más competitivas del mundo.
Tomás Medina ya comenzó una nueva etapa en su carrera. El jugador tucumano, surgido en Cardenales y una de las piezas destacadas de Tarucas, se incorporó a Benetton Rugby y ya se entrena con el plantel profesional del conjunto italiano, aunque por el momento no hubo anuncio oficial por parte del club.
Medina fue uno de los nombres propios del Súper Rugby Américas 2025, torneo desde el cual dio el salto al rugby europeo, transformándose en el último jugador de esa competencia en llegar a una de las cuatro ligas más importantes del planeta. Su arribo a Benetton confirma una tendencia: el torneo continental es la máxima vidriera de la región.
El tucumano cuenta con un recorrido que respalda esta oportunidad. En 2023 integró Los Pumitas y Argentina XV, y además se desempeñó como subcapitán de Tarucas, rol que evidenció no solo sus condiciones deportivas, sino también su liderazgo dentro del grupo. Ahora, el desafío será ganarse un lugar en un equipo con fuerte presencia en el United Rugby Championship.
¿Salida y llegada tucumana en Benetton?
En paralelo al desembarco de Medina, desde Francia comenzó a tomar fuerza un rumor que involucra a Thomas Gallo, otro tucumano con largo recorrido en Benetton. Según informó la cuenta especializada Oval News, el pilar estaría en la órbita de Lyon, uno de los clubes del Top 14, la liga más competitiva del rugby francés.
Gallo, formado en Universitario de Tucumán y con apenas 26 años, está ligado a Benetton desde 2020. De concretarse su salida, el movimiento podría abrir un nuevo escenario en el club italiano justo en el momento en que Medina empieza a escribir su propia historia en Europa.