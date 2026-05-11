Neymar fue incluido en la prelista de Brasil: ¿irá al Mundial 2026?

Resumen para apurados
- El DT Carlo Ancelotti incluyó a Neymar en la prelista de 55 convocados de Brasil para el Mundial 2026, marcando su posible regreso tras una larga ausencia por lesión.
- Neymar no juega con la selección desde octubre de 2023 por una rotura de ligamentos. Tras recuperarse en el Santos, suma seis goles esta temporada y busca su lugar definitivo.
- Su presencia final dependerá de su estado físico. El retorno del astro genera ilusión en la hinchada y cuenta con el respaldo de Messi de cara a la próxima cita mundialista.
El regreso de Neymar a la Selección de Brasil parece estar cada vez más cerca. Carlo Ancelotti incluyó al delantero en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños.
La última vez que Neymar vistió la camiseta de Brasil fue el 17 de octubre de 2023, durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. Aquella noche sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, una lesión que lo dejó varios meses fuera de las canchas y puso en duda su futuro en el seleccionado.
Sin embargo, el atacante logró recuperar continuidad en Santos y volvió a mostrar señales de su mejor nivel. En la actual temporada disputó 13 partidos entre el Brasileirao, el Torneo Paulista, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, con un saldo de seis goles y dos asistencias.
Pese a haber sido incluido en la prelista, Ancelotti dejó en claro que la presencia del delantero en la nómina definitiva dependerá exclusivamente de su estado físico. “Debe demostrar que tiene la condición física necesaria”, habría señalado el entrenador italiano sobre el exjugador de Barcelona y PSG.
La posible vuelta de Neymar incluso cuenta con el respaldo de Lionel Messi, quien expresó públicamente que le “encantaría” verlo nuevamente con Brasil en una Copa del Mundo.
Mientras tanto, medios brasileños aseguran que otros nombres importantes como Rodrygo, Éder Militão y el juvenil Estevao quedarían afuera de la convocatoria definitiva por diferentes motivos.
Con el Mundial cada vez más cerca, la gran incógnita ya comenzó a instalarse en Brasil: ¿Neymar podrá volver a liderar a la “Canarinha” en una Copa del Mundo?