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Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

La Liga Profesional oficializó el cronograma para conocer a los cuatro semifinalistas del campeonato.

CONFIRMADO. River recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 21.30. CONFIRMADO. River recibirá a Gimnasia este miércoles desde las 21.30.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional oficializó los cuartos del Torneo Apertura para el 12 y 13 de mayo. Los ocho clasificados buscarán el pase a semis en duelos de eliminación directa en Argentina.
  • El cronograma se confirmó tras el triunfo de Gimnasia ante Vélez. Tres de las llaves repiten cruces de la fase de grupos, sumando antecedentes recientes a la definición del torneo.
  • El inicio de los play-offs define el destino de los aspirantes al título. La paridad y los duelos previos elevan la expectativa por un lugar en las instancias finales del fútbol local.
Resumen generado con IA

Tras el triunfo de Gimnasia sobre Vélez que terminó de mover las fichas del tablero, la Liga Profesional oficializó el cronograma para los cuartos de final del torneo Apertura. La fase que proclamará a los cuatro semifinalistas del campeonato se disputará entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo, con una particularidad que le añade un condimento especial a la previa: tres de los cuatro encuentros son "viejos conocidos", cruces que se repiten de la fase de grupos inicial.

La acción comenzará este martes con la llave que definió sus clasificados el sábado. Desde las 19, Belgrano recibirá a Unión. El "Pirata" llega con el pecho inflado tras quedarse con el clásico frente a Talleres en el Mario Kempes, mientras que el "Tatengue" demostró que está para pelear tras bajar al líder de la tabla anual, Independiente Rivadavia. La jornada se completará desde las 21.30 con Argentinos frente a Huracán, en una reedición de lo que fue la fecha 16, cuando el "Bicho" logró imponerse en Parque Patricios.

El miércoles se definirá la llave opuesta. Desde las 19, el Gigante de Arroyito será el escenario para Rosario Central y Racing. El "Canalla" ya sabe lo que es vencer a la "Academia" en este torneo: lo hizo en la segunda fecha con un 2-1 en el Cilindro. Para cerrar la etapa, a las 21.30, River se medirá con Gimnasia en el Monumental. Al igual que el cruce de Rosario, este duelo también tiene un antecedente temprano en la fecha 2, donde el Millonario se impuso con autoridad por 2-0.

En el fútbol, se dice que las segundas vueltas siempre son distintas. Con la presión de la eliminación directa y el peso de la historia reciente, estos ocho equipos buscarán dar el paso definitivo hacia la gloria.

El cronograma de los cuartos de final

Martes 12 de mayo

19: Belgrano – Unión

21.30: Argentinos – Huracán

Miércoles 13 de mayo

19: Rosario Central – Racing

21.30: River – Gimnasia

Temas Club Atlético River PlateRacing Club Asociación Atlética Argentinos JuniorsClub Atlético BelgranoClub de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético Unión de Santa FeClub Atlético HuracánClub Atlético Rosario Central
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