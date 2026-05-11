Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

El miércoles se definirá la llave opuesta. Desde las 19, el Gigante de Arroyito será el escenario para Rosario Central y Racing. El "Canalla" ya sabe lo que es vencer a la "Academia" en este torneo: lo hizo en la segunda fecha con un 2-1 en el Cilindro. Para cerrar la etapa, a las 21.30, River se medirá con Gimnasia en el Monumental. Al igual que el cruce de Rosario, este duelo también tiene un antecedente temprano en la fecha 2, donde el Millonario se impuso con autoridad por 2-0.