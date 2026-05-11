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El emotivo mensaje de la esposa de Paredes tras la eliminación de Boca

Camila Galante defendió al mediocampista luego de las críticas por la caída ante Huracán y destacó el esfuerzo que hizo para regresar al club. “Los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver”, escribió.

Camila Galante y Leandro Paredes. Camila Galante y Leandro Paredes.
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Camila Galante respaldó a Leandro Paredes tras la eliminación de Boca ante Huracán en el Apertura. El capitán recibió críticas y su esposa destacó su compromiso al volver al club.
  • La derrota en octavos generó tensiones contra los referentes. Tanto Galante como la hermana del jugador cuestionaron el trato de los hinchas y subrayaron el liderazgo del volante.
  • El apoyo familiar busca estabilizar anímicamente al jugador frente a las críticas. Boca deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.
Resumen generado con IA

La eliminación de Boca ante Huracán en los octavos de final del Apertura dejó un clima cargado de tensión y cuestionamientos hacia varios futbolistas del plantel. Uno de los apuntados por los hinchas fue Leandro Paredes, capitán y referente del equipo de Claudio Úbeda. En ese contexto, Camila Galante, esposa del mediocampista, salió públicamente a respaldarlo con un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, Galante buscó transmitirle tranquilidad y confianza al volante, remarcando el acompañamiento familiar en uno de los momentos más difíciles desde su regreso al club. “Solo recordarte que acá estamos, como siempre en las buenas y en las no tan buenas mucho más”, escribió.

Además, destacó la importancia de la resiliencia y el ejemplo que Paredes les brinda a sus hijos en medio de las críticas y la presión que rodea al mundo Boca. “Confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa”, expresó.

El emotivo mensaje de la esposa de Paredes tras la eliminación de Boca

Galante también puso el foco en el esfuerzo que hizo el futbolista para volver a vestir la camiseta azul y oro y aseguró que el entorno íntimo y buena parte de los hinchas valoran ese compromiso. “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver”, afirmó.

Por último, lanzó un mensaje dirigido a quienes critican el rendimiento del mediocampista. “Al decorado, a los que no entienden de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo”, concluyó.

El apoyo familiar no terminó ahí. También Liana Vanesa, hermana de Paredes, compartió mensajes en redes sociales defendiendo la importancia del volante para el equipo. “Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados... No puede hacer todo Paredes, macho”, publicó.

Mientras tanto, Boca deberá dejar atrás rápidamente el golpe sufrido en el torneo local y enfocarse en la Copa Libertadores. El próximo desafío será el 19 de mayo ante Cruzeiro, en un encuentro clave para sus aspiraciones internacionales.

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