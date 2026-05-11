El emotivo mensaje de la esposa de Paredes tras la eliminación de Boca

Además, destacó la importancia de la resiliencia y el ejemplo que Paredes les brinda a sus hijos en medio de las críticas y la presión que rodea al mundo Boca. “Confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa”, expresó.