El explosivo posteo de la hermana de Paredes que expuso la crisis de Boca

El clima en Boca volvió a tensarse luego de la eliminación frente a Huracán por los octavos de final del Apertura 2026. Pero esta vez, el foco no estuvo solamente dentro de la cancha: un posteo de Liana Vanesa Paredes, hermana de Leandro Paredes, expuso públicamente el desgaste que atraviesa el mediocampista desde su regreso al club.