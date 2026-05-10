El explosivo posteo de la hermana de Paredes que expuso la crisis de Boca

Resumen para apurados
- Liana Paredes, hermana de Leandro, criticó duramente a la dirigencia y al DT de Boca en redes tras la eliminación ante Huracán en el Apertura 2026 por el mal presente del club.
- El mensaje denuncia que el volante debe cumplir múltiples roles ante el flojo nivel del equipo de Úbeda, sumado a la frustración del jugador tras las derrotas en el campo de juego.
- Esta crisis familiar expone el desgaste interno y podría complicar el arribo de Paulo Dybala, mientras el club enfrenta una reestructuración tras sucesivas eliminaciones.
El clima en Boca volvió a tensarse luego de la eliminación frente a Huracán por los octavos de final del Apertura 2026. Pero esta vez, el foco no estuvo solamente dentro de la cancha: un posteo de Liana Vanesa Paredes, hermana de Leandro Paredes, expuso públicamente el desgaste que atraviesa el mediocampista desde su regreso al club.
A través de Instagram, Liana compartió un tuit cargado de críticas hacia el presente futbolístico e institucional del “Xeneize”. “Gracias por volver y meterte en este quilombo”, decía el mensaje que ella republicó junto a la frase “Así clarito”, dejando en evidencia su respaldo total al contenido.
La publicación fue todavía más dura con el funcionamiento del equipo y la conducción del club. “No puede hacer todo Paredes, macho. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente...”, expresaba el texto, en una clara crítica hacia el entrenador Claudio Úbeda y la dirigencia. Además, el mensaje remarcaba que el campeón del mundo termina potenciando a los juveniles y sosteniendo futbolísticamente al equipo.
El descargo apareció horas después de la caída 3-2 ante Huracán en tiempo suplementario, un partido donde el propio Paredes mostró toda su frustración. Durante el encuentro, incluso se lo vio insultando a su compañero Milton Giménez en medio de una discusión dentro del campo de juego.
La situación también repercute indirectamente en el llamado “Operativo Dybala”. Mientras Paredes intenta convencer a Paulo Dybala de regresar al país y vestir la camiseta de Boca, el entorno familiar del volante deja al descubierto el difícil contexto que atraviesa el club tras una serie de eliminaciones dolorosas, entre ellas frente a Racing, Atlético Tucumán y Huracán.
En ese escenario cargado de presión, incertidumbre y cuestionamientos, Boca busca reconstruirse mientras sueña con sumar otra estrella mundial a su plantel.