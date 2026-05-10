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El explosivo posteo de la hermana de Paredes que expuso la crisis de Boca

Liana Vanesa Paredes compartió un mensaje muy crítico tras la eliminación ante Huracán y dejó al descubierto el desgaste que atraviesa el volante desde su regreso al club.

Leandro Paredes. Leandro Paredes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Liana Paredes, hermana de Leandro, criticó duramente a la dirigencia y al DT de Boca en redes tras la eliminación ante Huracán en el Apertura 2026 por el mal presente del club.
  • El mensaje denuncia que el volante debe cumplir múltiples roles ante el flojo nivel del equipo de Úbeda, sumado a la frustración del jugador tras las derrotas en el campo de juego.
  • Esta crisis familiar expone el desgaste interno y podría complicar el arribo de Paulo Dybala, mientras el club enfrenta una reestructuración tras sucesivas eliminaciones.
Resumen generado con IA

El clima en Boca volvió a tensarse luego de la eliminación frente a Huracán por los octavos de final del Apertura 2026. Pero esta vez, el foco no estuvo solamente dentro de la cancha: un posteo de Liana Vanesa Paredes, hermana de Leandro Paredes, expuso públicamente el desgaste que atraviesa el mediocampista desde su regreso al club.

A través de Instagram, Liana compartió un tuit cargado de críticas hacia el presente futbolístico e institucional del “Xeneize”. “Gracias por volver y meterte en este quilombo”, decía el mensaje que ella republicó junto a la frase “Así clarito”, dejando en evidencia su respaldo total al contenido.

La publicación fue todavía más dura con el funcionamiento del equipo y la conducción del club. “No puede hacer todo Paredes, macho. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente...”, expresaba el texto, en una clara crítica hacia el entrenador Claudio Úbeda y la dirigencia. Además, el mensaje remarcaba que el campeón del mundo termina potenciando a los juveniles y sosteniendo futbolísticamente al equipo.

El descargo apareció horas después de la caída 3-2 ante Huracán en tiempo suplementario, un partido donde el propio Paredes mostró toda su frustración. Durante el encuentro, incluso se lo vio insultando a su compañero Milton Giménez en medio de una discusión dentro del campo de juego.

El posteo de la hermana de Paredes tras la eliminación. El posteo de la hermana de Paredes tras la eliminación.

La situación también repercute indirectamente en el llamado “Operativo Dybala”. Mientras Paredes intenta convencer a Paulo Dybala de regresar al país y vestir la camiseta de Boca, el entorno familiar del volante deja al descubierto el difícil contexto que atraviesa el club tras una serie de eliminaciones dolorosas, entre ellas frente a Racing, Atlético Tucumán y Huracán.

En ese escenario cargado de presión, incertidumbre y cuestionamientos, Boca busca reconstruirse mientras sueña con sumar otra estrella mundial a su plantel.

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