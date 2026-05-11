Duro golpe para Boca: Bareiro estará afuera al menos un mes y volvería tras el Mundial

Resumen para apurados
- Adam Bareiro, delantero de Boca Juniors, sufrió un doble desgarro frente a Huracán y estará fuera un mes, perdiéndose partidos clave de Copa Libertadores durante mayo.
- La lesión ocurrió al intentar una pirueta en el área. El paraguayo es vital para Claudio Úbeda en un plantel que, tras quedar fuera del Apertura, apuesta todo a la Libertadores.
- Úbeda evalúa a Milton Giménez o cambios tácticos con Merentiel y Zeballos. La ausencia exige reconfigurar el ataque ante los cruces decisivos con Cruzeiro y Universidad Católica.
La preocupación se instaló en Boca luego de confirmarse la lesión de Adam Bareiro, una de las piezas más importantes en el esquema de Claudio Úbeda. El delantero paraguayo sufrió un doble desgarro durante el encuentro frente a Huracán y tendrá, como mínimo, un mes de recuperación.
Según se informó desde el cuerpo médico, Bareiro presenta un desgarro en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo. La lesión ocurrió cuando intentó realizar una pirueta dentro del área rival. Aunque trató de continuar en el partido, el dolor fue demasiado intenso y terminó abandonando el campo entre gestos de frustración. Incluso, les habría dicho a los médicos y colaboradores que sintió que “se le había soltado algo”.
La baja representa un duro golpe para Boca, especialmente porque el equipo ya quedó eliminado del Apertura y ahora concentra todas sus energías en la Copa Libertadores. De esta manera, Bareiro quedó totalmente descartado para el duelo del 19 de mayo frente a Cruzeiro y también aparece muy comprometida su presencia ante Universidad Católica, el 28 de mayo. En el club son pesimistas respecto a una recuperación exprés.
Ante este escenario, Úbeda ya analiza alternativas para reemplazar al atacante. La opción más natural es Milton Giménez, quien atraviesa un buen momento futbolístico y convirtió cuatro goles en los últimos seis partidos. Su perfil de centrodelantero clásico encaja en la estructura que venía utilizando el entrenador.
La otra posibilidad que maneja el cuerpo técnico es modificar el esquema ofensivo. En ese caso, Miguel Merentiel pasaría a ocupar el centro del ataque, mientras que Exequiel Zeballos ingresaría como acompañante en ofensiva para aportar movilidad y desequilibrio.
Más allá de las variantes, la ausencia de Bareiro obliga a Boca a reconfigurar una delantera que había encontrado regularidad en un momento decisivo de la temporada.