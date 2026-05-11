Duro golpe para Boca: Bareiro estará afuera al menos un mes y volvería tras el Mundial

Según se informó desde el cuerpo médico, Bareiro presenta un desgarro en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo. La lesión ocurrió cuando intentó realizar una pirueta dentro del área rival. Aunque trató de continuar en el partido, el dolor fue demasiado intenso y terminó abandonando el campo entre gestos de frustración. Incluso, les habría dicho a los médicos y colaboradores que sintió que “se le había soltado algo”.