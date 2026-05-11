“La historia nos une”: el original posteo de San Martín para anunciar el duelo con Gimnasia de Jujuy

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán presentó un original posteo histórico para anunciar el partido contra Gimnasia de Jujuy el 12 de mayo en La Ciudadela por la Primera Nacional.
- La imagen recrea la fortaleza militar en forma de estrella construida por el General San Martín en 1814, uniendo la identidad del club con el legado del Ejército del Norte.
- Esta estrategia refuerza la identidad del 'Santo' y destaca por su valor cultural, elevando el estándar de comunicación institucional en el fútbol de ascenso argentino.
San Martín volvió a mezclar fútbol, historia e identidad en la previa de un partido importante. A horas del duelo frente a Gimnasia de Jujuy, el club publicó en sus redes sociales un llamativo anuncio inspirado en la histórica fortaleza de La Ciudadela construida por el General José de San Martín durante su paso por Tucumán en 1814. La imagen no pasó desapercibida entre los hinchas: además de promocionar el encuentro, el diseño recrea el antiguo fuerte militar y plantea una representación simbólica entre tucumanos y jujeños bajo una frase cargada de sentido: “La historia nos une, la pasión nos enfrenta”.
El gráfico muestra una reconstrucción de la vieja Ciudadela con forma de estrella de cinco puntas, rodeada por caminos y pequeños grupos de personas. De un lado aparecen figuras acompañadas por banderas rojiblancas, en clara referencia a San Martín; del otro, personajes con banderas celestes y blancas representan al conjunto jujeño. La elección no parece casual. La publicación toma como eje un vínculo histórico profundo entre Tucumán, Jujuy y el proceso independentista encabezado por el Ejército del Norte durante las guerras por la Independencia.
ð´âªï¸ #PrimeraNacional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) May 10, 2026
Martes en La Ciudadela con hinchada visitante ð¦ð¹
ð Gimnasia y Esgrima de Jujuy
ð Fecha 13
ð 12 de mayo
â° 21:10 hs
ð La Ciudadela
ðº LPF Play
ð¨ââï¸ Maximiliano Manduca
â½ï¸ #VamosCiudadela pic.twitter.com/WnWUt8WPlY
La referencia remite directamente a la fortaleza militar que el Libertador mandó construir en barrio Sur apenas llegó a Tucumán para hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú, luego de reemplazar a Manuel Belgrano. Aquella estructura ocupaba cuatro manzanas delimitadas actualmente por las calles Jujuy, Bolívar, Alberdi y avenida Roca, muy cerca de donde décadas más tarde se levantaría el primer estadio del Club Atlético San Martín. El fuerte tenía forma de estrella, estaba rodeado por fosas y funcionaba como punto estratégico para reorganizar y entrenar a un ejército golpeado tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
El guiño histórico detrás del posteo
El departamento de prensa del club tomó esa parte de la historia y le dio una vuelta futbolera para presentar un partido que también tendrá clima de batalla deportiva. No sólo por tratarse del líder de la zona B de la Primera Nacional, sino porque Gimnasia de Jujuy representa a otra provincia históricamente ligada al recorrido del Ejército del Norte y a las campañas patriotas de comienzos del siglo XIX.
La publicación generó repercusión inmediata entre los hinchas “santos”, que destacaron el nivel de producción del anuncio y el fuerte contenido histórico detrás de la imagen. En tiempos donde la mayoría de los posteos deportivos suelen limitarse a horarios y formaciones, San Martín eligió reforzar un rasgo que atraviesa desde hace décadas la identidad del club: el peso simbólico de La Ciudadela y su vínculo con una parte central de la historia argentina.