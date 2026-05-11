“La historia nos une”: el original posteo de San Martín para anunciar el duelo con Gimnasia de Jujuy

San Martín volvió a mezclar fútbol, historia e identidad en la previa de un partido importante. A horas del duelo frente a Gimnasia de Jujuy, el club publicó en sus redes sociales un llamativo anuncio inspirado en la histórica fortaleza de La Ciudadela construida por el General José de San Martín durante su paso por Tucumán en 1814. La imagen no pasó desapercibida entre los hinchas: además de promocionar el encuentro, el diseño recrea el antiguo fuerte militar y plantea una representación simbólica entre tucumanos y jujeños bajo una frase cargada de sentido: “La historia nos une, la pasión nos enfrenta”.