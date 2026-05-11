Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“La historia nos une”: el original posteo de San Martín para anunciar el duelo con Gimnasia de Jujuy

El club sorprendió en redes con una imagen inspirada en la antigua fortaleza de La Ciudadela y revolucionó a los fanáticos.

“La historia nos une”: el original posteo de San Martín para anunciar el duelo con Gimnasia de Jujuy LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán presentó un original posteo histórico para anunciar el partido contra Gimnasia de Jujuy el 12 de mayo en La Ciudadela por la Primera Nacional.
  • La imagen recrea la fortaleza militar en forma de estrella construida por el General San Martín en 1814, uniendo la identidad del club con el legado del Ejército del Norte.
  • Esta estrategia refuerza la identidad del 'Santo' y destaca por su valor cultural, elevando el estándar de comunicación institucional en el fútbol de ascenso argentino.
Resumen generado con IA

San Martín volvió a mezclar fútbol, historia e identidad en la previa de un partido importante. A horas del duelo frente a Gimnasia de Jujuy, el club publicó en sus redes sociales un llamativo anuncio inspirado en la histórica fortaleza de La Ciudadela construida por el General José de San Martín durante su paso por Tucumán en 1814. La imagen no pasó desapercibida entre los hinchas: además de promocionar el encuentro, el diseño recrea el antiguo fuerte militar y plantea una representación simbólica entre tucumanos y jujeños bajo una frase cargada de sentido: “La historia nos une, la pasión nos enfrenta”.

El gráfico muestra una reconstrucción de la vieja Ciudadela con forma de estrella de cinco puntas, rodeada por caminos y pequeños grupos de personas. De un lado aparecen figuras acompañadas por banderas rojiblancas, en clara referencia a San Martín; del otro, personajes con banderas celestes y blancas representan al conjunto jujeño. La elección no parece casual. La publicación toma como eje un vínculo histórico profundo entre Tucumán, Jujuy y el proceso independentista encabezado por el Ejército del Norte durante las guerras por la Independencia.

La referencia remite directamente a la fortaleza militar que el Libertador mandó construir en barrio Sur apenas llegó a Tucumán para hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú, luego de reemplazar a Manuel Belgrano. Aquella estructura ocupaba cuatro manzanas delimitadas actualmente por las calles Jujuy, Bolívar, Alberdi y avenida Roca, muy cerca de donde décadas más tarde se levantaría el primer estadio del Club Atlético San Martín. El fuerte tenía forma de estrella, estaba rodeado por fosas y funcionaba como punto estratégico para reorganizar y entrenar a un ejército golpeado tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.

El guiño histórico detrás del posteo

El departamento de prensa del club tomó esa parte de la historia y le dio una vuelta futbolera para presentar un partido que también tendrá clima de batalla deportiva. No sólo por tratarse del líder de la zona B de la Primera Nacional, sino porque Gimnasia de Jujuy representa a otra provincia históricamente ligada al recorrido del Ejército del Norte y a las campañas patriotas de comienzos del siglo XIX.

La publicación generó repercusión inmediata entre los hinchas “santos”, que destacaron el nivel de producción del anuncio y el fuerte contenido histórico detrás de la imagen. En tiempos donde la mayoría de los posteos deportivos suelen limitarse a horarios y formaciones, San Martín eligió reforzar un rasgo que atraviesa desde hace décadas la identidad del club: el peso simbólico de La Ciudadela y su vínculo con una parte central de la historia argentina.

Temas Manuel BelgranoPrimera NacionalClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuySan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
4

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
5

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
4

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
5

Mala Praxis

Más Noticias
Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Comentarios