Con ausencias importantes, Yllana definió la lista de San Martín para enfrentar a Gimnasia de Jujuy

Resumen para apurados
- Andrés Yllana definió la lista de San Martín para visitar a Gimnasia de Jujuy este martes por la Primera Nacional, buscando recuperarse tras la eliminación en la Copa Argentina.
- El equipo presenta bajas por la lesión de Peñalba y la suspensión de Briñone. Se suman las ausencias de López y Pons, obligando al DT a incluir al juvenil Octavio Zamora en la nómina.
- San Martín enfrenta al líder de la Zona B con cambios tácticos obligados. El resultado será determinante para medir su resiliencia y aspiraciones de ascenso tras el golpe copero.
Después del golpe que significó la eliminación en la Copa Argentina, Andrés Yllana pondría lo mejor que tiene a disposición para el duelo contra Gimnasia de Jujuy. El DT de San Martín entiende la importancia del partido frente al líder de la zona B y, por eso, apostaría por una formación muy cercana a la considerada ideal dentro del plantel.
La intención de Yllana sería sostener gran parte de la base que viene utilizando en las últimas fechas y darle continuidad a una estructura que mostró momentos positivos en la victoria 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela en La Ciudadela.
En ese sentido, la lista de convocados para el duelo de este martes dejó varias novedades importantes. La ausencia más sensible será la de Santiago Briñone, que llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.
El volante venía sumando minutos con regularidad y aparecía como una alternativa importante para la circulación de pelota en la mitad de la cancha.
Baja obligada
A esa baja se suma la de Tiago Peñalba, que sufrió una luxación en el hombro derecho y quedó descartado para el encuentro frente al conjunto jujeño. Además, tampoco forman parte de la nómina Agustín Graneros ni Leonel Sir, dos futbolistas que habían sido convocados para el cruce contra el “Taladro”.
La principal novedad dentro de la lista es la inclusión de Octavio Zamora, que se suma como alternativa ofensiva para el banco de suplentes.
ð´âªï¸ #PrimeraNacional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) May 11, 2026
Jugadores convocados ð¦ð¹
ð Estos son los elegidos por el DT, AndrÃ©s Yllana, para la fecha 13 del torneo.
â½ï¸ #VamosCiudadela pic.twitter.com/BMsYlRcEtC
Más allá de eso, Yllana mantendría gran parte del equipo que viene utilizando en el torneo. Frente a Atlético de Rafaela, San Martín formó con Darío Sand; Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Guillermo Rodríguez; Jorge Juárez, Briñone, Kevin López y Lucas Diarte; Alan Cisnero, Luciano Ferreyra y Facundo Pons.
Ese equipo mostró solidez en varios pasajes del encuentro, aunque también dejó algunos desajustes defensivos y momentos de irregularidad en el juego.
De cara al choque con Gimnasia de Jujuy, habrá modificaciones obligadas. En ofensiva, todo indica que Diego Diellos ocuparía el lugar de Pons, que quedó descartado de la convocatoria, ya que continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps derecho.
Algunas dudas
En la mitad de la cancha también aparecerían variantes. Ante la suspensión de Briñone, Nicolás Castro se perfilaría para ingresar desde el arranque. Además, Laureano Rodríguez ocuparía el lugar de Kevin López, que sufrió la rotura de ligamentos justamente frente a la “Crema” y afrontará una larga recuperación.
De todos modos, el DT mantiene una duda táctica: otra posibilidad es adelantar a Jorge Juárez al medio campo y devolverle el lateral derecho a Víctor Salazar, buscando mayor equilibrio defensivo y más recorrido sobre ese sector de la cancha.