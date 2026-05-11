Belgrano dio un golpe de autoridad en Tafí Viejo y ratifica su gran presente en la Liga Federal

Belgrano Cultural y Deportivo dio un golpe de autoridad en Tafí Viejo y se consolidó como escolta de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet. En una noche cargada de tensión, efectividad y emoción hasta la última pelota, el conjunto de Barrio Sur derrotó 86-84 a Talleres en La Leonera y consiguió una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.