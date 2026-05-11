Belgrano dio un golpe de autoridad en Tafí Viejo y ratifica su gran presente en la Liga Federal
En un duelo de altísimo nivel ofensivo, los dirigidos por Hugo Angelicola derrotaron a Talleres 86-84. La efectividad perimetral y la profundidad del banco fueron las claves para que el equipo capitalino silenciara La Leonera y sumara su séptima victoria de la temporada.
Resumen para apurados
- Belgrano de Tucumán venció 86-84 a Talleres en Tafí Viejo por la Liga Federal de Básquet, consolidándose como único escolta de la Conferencia NOA tras un cierre dramático.
- Con 20 puntos de Ignacio Rojas y efectividad perimetral, el 'Patriota' superó el juego interno de Pablo Walter. La baja eficacia en tiros libres fue determinante para el local.
- El triunfo ratifica el gran presente de Belgrano (7-3) y lo posiciona como firme candidato en la región. El jueves recibirá a Mitre buscando extender su racha positiva de local.
Belgrano Cultural y Deportivo dio un golpe de autoridad en Tafí Viejo y se consolidó como escolta de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet. En una noche cargada de tensión, efectividad y emoción hasta la última pelota, el conjunto de Barrio Sur derrotó 86-84 a Talleres en La Leonera y consiguió una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.
El equipo dirigido por Hugo Angelicola mostró personalidad para sostenerse en un escenario siempre complicado y logró sacar adelante un partido cambiante, intenso y de altísimo nivel ofensivo. Con este triunfo, el "Patriota" alcanzó un récord de siete victorias y tres derrotas, quedando como único segundo detrás del invicto El Carmen de Jujuy.
La gran figura de la noche fue Ignacio Rojas. El perimetral tuvo una actuación determinante y castigó constantemente desde larga distancia. Terminó con 20 puntos y una planilla sobresaliente desde el perímetro: seis triples convertidos sobre ocho intentos. Cada aparición suya llegó en momentos importantes del encuentro y fue clave para inclinar la balanza en favor de Belgrano.
El partido se desarrolló con extrema paridad desde el salto inicial. Talleres encontró respuestas ofensivas cerca del aro y tuvo en Pablo Walter a su jugador más dominante. El interno fue prácticamente incontenible en la pintura y cerró su producción con 23 puntos, convirtiéndose en la principal vía de gol del "León" taficeño.
Sin embargo, el equipo capitalino respondió con otra receta. Mientras el local apostó al juego interno y a las penetraciones, la visita construyó su victoria a partir de la circulación de pelota, la profundidad del banco y la efectividad desde el perímetro. Allí apareció el sello distintivo del equipo de Angelicola: paciencia para mover la bola y agresividad para castigar desde afuera.
Durante gran parte del primer tiempo ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias importantes. El intercambio de conversiones fue constante y el marcador se mantuvo siempre corto. Belgrano encontraba triples decisivos, mientras que Talleres sostenía el ritmo a partir de la potencia física de Walter y las apariciones de Cristian Soria.
En el complemento el trámite no cambió demasiado. El local intentó imponer condiciones con el empuje de su gente y logró pasar al frente en algunos pasajes, pero Belgrano nunca perdió la calma. Cada vez que Talleres amenazaba con escaparse, aparecía una bomba de Rojas o alguna respuesta colectiva del "Patriota" para volver a equilibrar el duelo.
Otro aspecto determinante estuvo en la línea de tiros libres. Talleres dejó pasar una oportunidad inmejorable en un juego tan cerrado: convirtió apenas ocho de sus 18 lanzamientos, una estadística que terminó pesando demasiado en el desenlace. Belgrano, en cambio, fue más efectivo en los momentos calientes.
La rotación visitante también resultó fundamental. Angelicola encontró respuestas desde el banco y logró mantener intensidad defensiva y claridad ofensiva durante toda la noche. Esa profundidad permitió que la visita llegara más entera al cierre y pudiera sostener la ventaja en los minutos decisivos.
El final fue dramático. Talleres tuvo la última posesión para igualar el partido y Cristian Soria contó con el lanzamiento decisivo, pero el tiro no entró y el festejo terminó siendo completamente visitante. Belgrano celebró en una cancha difícil, consiguió un triunfo de enorme valor anímico y confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.
Además del impacto en la tabla, la victoria fortalece las aspiraciones del "Patriota" en una Conferencia NOA cada vez más competitiva. El club de Barrio Sur no sólo se afirma en el segundo puesto, sino que también demuestra argumentos sólidos para pelear arriba: una estructura colectiva confiable, variantes ofensivas y jugadores capaces de asumir responsabilidades en los momentos de mayor presión.
Posiciones – Conferencia NOA
El Carmen (Jujuy) – 18 puntos (9 triunfos, 0 derrotas)
Belgrano Cultural y Deportivo (Tucumán) – 17 puntos (7 triunfos, 3 derrotas)
Concepción BB (Tucumán) – 16 puntos (6 triunfos, 4 derrotas)
Talleres de Tafí Viejo – 16 puntos (6 triunfos, 4 derrotas)
Red Star (Catamarca) – 17 puntos (6 triunfos, 5 derrotas)
Asociación Mitre (Tucumán) – 14 puntos (4 triunfos, 6 derrotas)
9 de Julio (Salta) – 11 puntos (1 triunfo, 9 derrotas)
Montmartre – 11 puntos (1 triunfo, 9 derrotas)
Ahora, Belgrano buscará ratificar este gran presente el próximo jueves 14, cuando visite a Asociación Mitre. Después de una victoria de semejante peso en Tafí Viejo, el "Patriota" llega fortalecido y con la ilusión intacta de seguir creciendo en la Liga Federal.