Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto de Jaldo

EN AUDIENCIA. La docente Nadal, junto a su abogado; los representantes del MPF y la víctima; y el juez de la causa. Captura de Video
Resumen para apurados
- Un juez de Tucumán dictará sentencia contra la docente Ruth Nadal, tras el pedido fiscal de un año de prisión condicional por incidentes en un acto del gobernador Osvaldo Jaldo.
- La fiscalía solicitó la condena tras la detención de la docente en un evento oficial. La defensa rechaza los cargos y denuncia una grave violación a los derechos humanos.
- El fallo sentará un precedente sobre el derecho a la protesta en actos públicos y el alcance de las sanciones penales contra manifestantes en contextos de tensión política.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular