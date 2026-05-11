Salió la primera lista: Bosnia-Herzegovina definió sus convocados para el Mundial 2026
El seleccionado balcánico fue el primero en oficializar su nómina de 26 jugadores para la cita mundialista, liderada por un vigente Edin Džeko. El calendario de anuncios continuará con potencias como Francia y Brasil en los próximos días.
Resumen para apurados
- Bosnia-Herzegovina presentó este lunes su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, convirtiéndose en la primera selección en oficializar su nómina a un mes del inicio del torneo.
- Tras clasificar al eliminar a Italia, el plantel encabezado por el histórico Edin Džeko buscará en su segundo mundial superar por primera vez en su historia la fase de grupos.
- El anuncio marca el inicio del calendario oficial de la FIFA, anticipando las listas de potencias como Francia y Brasil, que se revelarán progresivamente hasta el 1 de junio.
A falta de exactamente un mes para el partido inaugural del Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina se convirtió este lunes en la primera selección en presentar oficialmente su lista definitiva de 26 futbolistas. El equipo dirigido por Sergej Barbarez, que llega con el envión anímico de haber dado el gran golpe al eliminar a Italia en el repechaje europeo, no quiso perder tiempo y madrugó al resto de las federaciones con una nómina que combina la jerarquía de sus pilares históricos con la proyección de nuevos talentos.
El seleccionado balcánico integrará el Grupo B junto a las representaciones de Canadá, Catar y Suiza, en lo que será su segunda participación mundialista tras aquel debut en Brasil 2014, recordado por haber compartido zona con la selección argentina. El plantel tiene como líder absoluto a Edin Džeko, el máximo artillero histórico de la nación, quien estará acompañado por figuras de peso en las ligas europeas como Sead Kolašinac y Ermedin Demirović. Con esta base, los dirigidos por Barbarez buscarán saldar la deuda de superar, por primera vez en su historia, la fase de grupos de una Copa del Mundo.
La lista completa
Arqueros
Nikola Vasilj (St. Pauli de Alemania)
Martin Zlomislić (Rijeka de Croacia)
Osman Hadžikić (Slaven Belupo de Croacia)
Defensores
Sead Kolašinac (Atalanta de Italia)
Dennis Hadžikadunić (Sampdoria de Italia)
Amar Dedić (Benfica de Portugal)
Nikola Katić (Schalke 04 de Alemania)
Tarik Muharemović (Sassuolo de Italia)
Nihad Mujakić (Gaziantep de Turquía)
Stjepan Radeljić (Rijeka de Croacia)
Nidal Čelik (Lens de Francia)
Mediocampistas
Amir Hadžiahmetović (Hull City de Inglaterra)
Benjamin Tahirović (Brøndby de Dinamarca)
Armin Gigović (Young Boys de Suiza)
Dženis Burnić (Karlsruher SC de Alemania)
Ivan Bašić (Astana de Kazajistán)
Esmir Bajraktarević (PSV de Holanda)
Amar Memić (Viktoria Plzeň de República Checa)
Ivan Šunjić (Pafos de Chipre)
Kerim Alajbegović (RB Salzburgo de Austria)
Ermin Mahmić (Slovan Liberec de República Checa)
Delanteros
Edin Džeko (Schalke 04 de Alemania)
Ermedin Demirović (Stuttgart de Alemania)
Samed Baždar (Jagiellonia Białystok de Polonia)
Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach de Alemania)
Jovo Lukić (Universitatea Cluj de Rumania)
El cronograma de anuncios
Mientras RD Congo también tiene previsto confirmar sus nombres hoy, la atención internacional se trasladará el martes a Suecia. El calendario de presentaciones continuará con Francia y Nueva Zelanda el jueves 14 de mayo, seguidos por Japón y Bélgica el viernes 15. Por su parte, la expectativa por el anuncio de Brasil se mantiene para el lunes 18 de mayo, mientras que Alemania e Inglaterra revelarán sus cartas el 21 y 22 respectivamente. El cierre de esta etapa de designaciones llegará recién el 1 de junio, cuando selecciones como México y Croacia den a conocer sus nóminas finales.