Secciones
DeportesFútbol

Salió la primera lista: Bosnia-Herzegovina definió sus convocados para el Mundial 2026

El seleccionado balcánico fue el primero en oficializar su nómina de 26 jugadores para la cita mundialista, liderada por un vigente Edin Džeko. El calendario de anuncios continuará con potencias como Francia y Brasil en los próximos días.

TODO LISTO. Bosnia-Herzegovina definió quiénes serán los 26 jugadores que representen al país en la cita máxima. TODO LISTO. Bosnia-Herzegovina definió quiénes serán los 26 jugadores que representen al país en la cita máxima. FOTO UEFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Bosnia-Herzegovina presentó este lunes su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, convirtiéndose en la primera selección en oficializar su nómina a un mes del inicio del torneo.
  • Tras clasificar al eliminar a Italia, el plantel encabezado por el histórico Edin Džeko buscará en su segundo mundial superar por primera vez en su historia la fase de grupos.
  • El anuncio marca el inicio del calendario oficial de la FIFA, anticipando las listas de potencias como Francia y Brasil, que se revelarán progresivamente hasta el 1 de junio.
Resumen generado con IA

A falta de exactamente un mes para el partido inaugural del Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina se convirtió este lunes en la primera selección en presentar oficialmente su lista definitiva de 26 futbolistas. El equipo dirigido por Sergej Barbarez, que llega con el envión anímico de haber dado el gran golpe al eliminar a Italia en el repechaje europeo, no quiso perder tiempo y madrugó al resto de las federaciones con una nómina que combina la jerarquía de sus pilares históricos con la proyección de nuevos talentos.

El seleccionado balcánico integrará el Grupo B junto a las representaciones de Canadá, Catar y Suiza, en lo que será su segunda participación mundialista tras aquel debut en Brasil 2014, recordado por haber compartido zona con la selección argentina. El plantel tiene como líder absoluto a Edin Džeko, el máximo artillero histórico de la nación, quien estará acompañado por figuras de peso en las ligas europeas como Sead Kolašinac y Ermedin Demirović. Con esta base, los dirigidos por Barbarez buscarán saldar la deuda de superar, por primera vez en su historia, la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Salió la primera lista: Bosnia-Herzegovina definió sus convocados para el Mundial 2026

La lista completa

Arqueros

Nikola Vasilj (St. Pauli de Alemania)

Martin Zlomislić (Rijeka de Croacia)

Osman Hadžikić (Slaven Belupo de Croacia)

Defensores

Sead Kolašinac (Atalanta de Italia)

Dennis Hadžikadunić (Sampdoria de Italia)

Amar Dedić (Benfica de Portugal)

Nikola Katić (Schalke 04 de Alemania)

Tarik Muharemović (Sassuolo de Italia)

Nihad Mujakić (Gaziantep de Turquía)

Stjepan Radeljić (Rijeka de Croacia)

Nidal Čelik (Lens de Francia)

Mediocampistas

Amir Hadžiahmetović (Hull City de Inglaterra)

Benjamin Tahirović (Brøndby de Dinamarca)

Armin Gigović (Young Boys de Suiza)

Dženis Burnić (Karlsruher SC de Alemania)

Ivan Bašić (Astana de Kazajistán)

Esmir Bajraktarević (PSV de Holanda)

Amar Memić (Viktoria Plzeň de República Checa)

Ivan Šunjić (Pafos de Chipre)

Kerim Alajbegović (RB Salzburgo de Austria)

Ermin Mahmić (Slovan Liberec de República Checa)

Delanteros

Edin Džeko (Schalke 04 de Alemania)

Ermedin Demirović (Stuttgart de Alemania)

Samed Baždar (Jagiellonia Białystok de Polonia)

Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach de Alemania)

Jovo Lukić (Universitatea Cluj de Rumania)

El cronograma de anuncios

Mientras RD Congo también tiene previsto confirmar sus nombres hoy, la atención internacional se trasladará el martes a Suecia. El calendario de presentaciones continuará con Francia y Nueva Zelanda el jueves 14 de mayo, seguidos por Japón y Bélgica el viernes 15. Por su parte, la expectativa por el anuncio de Brasil se mantiene para el lunes 18 de mayo, mientras que Alemania e Inglaterra revelarán sus cartas el 21 y 22 respectivamente. El cierre de esta etapa de designaciones llegará recién el 1 de junio, cuando selecciones como México y Croacia den a conocer sus nóminas finales.

Temas Bosnia HerzegovinaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
3

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué
4

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
5

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
3

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
4

Mala Praxis

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier
5

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

Más Noticias
Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Comentarios