Salió la primera lista: Bosnia-Herzegovina definió sus convocados para el Mundial 2026

El seleccionado balcánico integrará el Grupo B junto a las representaciones de Canadá, Catar y Suiza, en lo que será su segunda participación mundialista tras aquel debut en Brasil 2014, recordado por haber compartido zona con la selección argentina. El plantel tiene como líder absoluto a Edin Džeko, el máximo artillero histórico de la nación, quien estará acompañado por figuras de peso en las ligas europeas como Sead Kolašinac y Ermedin Demirović. Con esta base, los dirigidos por Barbarez buscarán saldar la deuda de superar, por primera vez en su historia, la fase de grupos de una Copa del Mundo.