Hockey: Natación ganó un partido clave y quedó como líder en el momento más definitivo del torneo

El gran ganador del sábado en hockey femenino fue Natación y Gimnasia, que mostró contundencia en su cancha y derrotó 3 a 0 a Lawn Tennis para subirse a lo más alto del torneo Apertura. El conjunto del Parque 9 de Julio encontró la diferencia a partir de la efectividad ofensiva de Josefina Ibáñez, autora de dos goles, y de Rocío Campero, que completó el resultado. Con ese triunfo, las “Blancas” alcanzaron las 18 unidades y extendieron un presente que ya las posiciona como una de las candidatas más firmes al título.