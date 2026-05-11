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Hockey: Natación ganó un partido clave y quedó como líder en el momento más definitivo del torneo

Las “Blancas” vencieron con autoridad a Lawn Tennis y aprovecharon la caída de Tucumán Rugby A para alcanzar la cima. Conoce todos los resultados.

CONTENTAS. El plantel de Natación y Gimnasia posa sonriente tras el triunfo contra Lawn Tennis. CONTENTAS. El plantel de Natación y Gimnasia posa sonriente tras el triunfo contra Lawn Tennis.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Natación y Gimnasia venció 3-0 a Lawn Tennis este sábado en su cancha y alcanzó la punta del torneo Apertura de hockey femenino tras la derrota del exlíder, Tucumán Rugby A.
  • Con dos goles de Josefina Ibáñez y uno de Rocío Campero, las 'Blancas' sumaron 18 puntos, aprovechando que Los Tarcos venció por la mínima al equipo que hasta entonces lideraba.
  • La definición del torneo queda abierta con cinco equipos en carrera. La última fecha del 23 de mayo y los partidos pendientes serán claves para determinar al nuevo campeón.
Resumen generado con IA

El gran ganador del sábado en hockey femenino fue Natación y Gimnasia, que mostró contundencia en su cancha y derrotó 3 a 0 a Lawn Tennis para subirse a lo más alto del torneo Apertura. El conjunto del Parque 9 de Julio encontró la diferencia a partir de la efectividad ofensiva de Josefina Ibáñez, autora de dos goles, y de Rocío Campero, que completó el resultado. Con ese triunfo, las “Blancas” alcanzaron las 18 unidades y extendieron un presente que ya las posiciona como una de las candidatas más firmes al título.

La jornada también tuvo un golpe inesperado para Tucumán Rugby A, que llegaba como líder pero perdió terreno tras caer como local ante Los Tarcos. El “Rojo” se impuso por 1 a 0 gracias al tanto convertido por Paloma Grandi y provocó un cambio importante en la cima de la tabla, justo cuando el torneo entra en su etapa más decisiva.

Detrás de Natación quedó un grupo numeroso de perseguidores. Huirapuca superó 4 a 2 a Jockey con una actuación sobresaliente de Milagros Almaraz, que marcó tres goles, mientras que Universitario y San Martín igualaron 2 a 2. Además, Atlético y Tucumán Rugby B empataron 2 a 2 y las “Decanas” se llevaron el punto bonus en los shoot-out.

Un cierre con cinco equipos en carrera

La pelea todavía está lejos de resolverse. Huirapuca y Universitario tienen un encuentro pendiente entre sí y eso podría modificar nuevamente la tabla antes de la última fecha. Por eso, el cierre del clasificatorio aparece completamente abierto y con varios equipos dependiendo de diferentes resultados.

El próximo 23 de mayo habrá cruces que prometen tensión en todas las canchas. Natación visitará a Tucumán Rugby B, San Martín recibirá a Tucumán Rugby A en uno de los partidos más atractivos de la fecha y Universitario tendrá una salida exigente frente a Jockey. 

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