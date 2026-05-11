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La FIFA y Global Citizen activan un fondo millonario para educar a través del fútbol

Con un objetivo de recaudar U$S100 millones para 2026, la iniciativa anunció sus primeras 27 organizaciones beneficiarias en todo el mundo. El proyecto utiliza la venta de entradas de los próximos mundiales para financiar programas que combinan el deporte con la permanencia escolar en comunidades vulnerables.

COMPROMISO GLOBAL. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el valor estratégico de vincular el fútbol con la formación escolar como herramienta para transformar realidades en las comunidades más vulnerables del planeta. COMPROMISO GLOBAL. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el valor estratégico de vincular el fútbol con la formación escolar como herramienta para transformar realidades en las comunidades más vulnerables del planeta.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA y Global Citizen lanzaron las primeras subvenciones de su fondo educativo a 27 organizaciones globales para vincular el fútbol con la escolaridad en zonas vulnerables.
  • Con una meta de 100 millones de dólares para 2026, el proyecto se financia con la venta de entradas de mundiales y el apoyo de figuras como Hugh Jackman, Shakira y Kaká.
  • Esta alianza marca un hito en la responsabilidad social deportiva, utilizando el Mundial 2026 como plataforma para reducir la deserción escolar en comunidades de todo el mundo.
Resumen generado con IA

En un mundo donde el fútbol suele medirse en millones de transferencias y derechos de TV, surge una iniciativa que busca devolverle al juego su rol más transformador. La FIFA y Global Citizen anunciaron la entrega de las primeras subvenciones de su Fondo para la Educación, un proyecto nacido en 2025 que ya empezó a distribuir fondos entre 27 organizaciones de fútbol base en diez países.

El objetivo es ambicioso: recaudar USD 100 millones antes de que termine el Mundial 2026. Hasta el momento, el fondo ya cuenta con 30 millones gracias a donaciones filantrópicas y, fundamentalmente, a un porcentaje de la venta de entradas de eventos clave como el próximo Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026.

Invertir donde el terreno es difícil

La selección de los beneficiarios no fue azarosa. Las organizaciones elegidas —que recibirán entre 50.000 y 250.000 dólares cada una— operan en comunidades donde las estadísticas duelen: regiones donde la pobreza supera el 60% y menos del 15% de los jóvenes logra terminar la secundaria.

“Estamos poniendo el poder del fútbol en práctica para invertir en el futuro de la infancia”, explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. La idea es simple pero poderosa: usar el imán de la pelota para garantizar que los chicos no solo jueguen, sino que permanezcan en el sistema educativo y adquieran aptitudes para la vida.

Un mapa federal de la solidaridad

El listado de beneficiarios muestra un alcance global, con una fuerte presencia en África y Norteamérica, pero también con escalas en la región.

Sudamérica: Organizaciones como el Instituto Rede Tênis (Brasil) y las fundaciones El Origen, Karis y Tiempo de Juego (Colombia) ya forman parte de la red.

Norteamérica: México (YMCA) y diversas academias de EE. UU. y Canadá.

África y Asia: Desde la fundación de Antonio Rüdiger en Sierra Leona hasta proyectos en Japón y Sudáfrica.

Figuras de peso detrás de la pelota

Para garantizar que el proyecto tenga la visibilidad necesaria, el fondo cuenta con un consejo asesor que parece un "Dream Team" de la cultura popular y el deporte: desde el actor Hugh Jackman y la tenista Serena Williams, hasta estrellas de la música como The Weeknd y Shakira, junto a leyendas del fútbol como el brasileño Kaká.

Transparencia y futuro

Con más de 3.500 solicitudes recibidas en esta primera etapa, el proceso de selección fue riguroso, auditado por Foundation Source para asegurar que cada dólar llegue a destino. La mitad de lo recaudado irá directamente al programa Football for Schools (F4S) de la FIFA.

La buena noticia para las organizaciones comunitarias es que la ventana no se cerró: ya está abierto el plazo de solicitud para la segunda ronda de subvenciones. El fútbol, una vez más, intenta demostrar que su mejor jugada no siempre sucede dentro de la cancha, sino en la oportunidad que le brinda a un chico de imaginar un futuro distinto.

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