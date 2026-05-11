Cuáles son los trabajadores que no cobrarán el aguinaldo en junio y qué dice la ley

La fecha límite para recibir el depósito del aguinaldo es el último día hábil de junio. En este caso, será el martes 30. Pero la normativa permite hasta cuatro días adicionales de gracia a los empleadores para terminar de hacer el pago correspondiente. Sin embargo, esta legislación no alcanza a todos los trabajadores. Si de leyes se trata, algunos no están contemplados en el amplio grupo que recibe aguinaldo.