No más campera puffer: los tres abrigos que serán tendencia en invierno 2026

Resumen para apurados
- Expertos de Vogue confirmaron en los desfiles 2025-2026 que abrigos de pelo, escultóricos y vaporosos reemplazarán a las camperas puffer como tendencia central del invierno 2026.
- Marcadas por las colecciones ready-to-wear, firmas como Louis Vuitton, Prada y Valentino impulsan diseños oversized y vintage que priorizan la estética sobre la funcionalidad pura.
- La transición hacia prendas 'statement' consolida al abrigo como el eje del estilo personal. Se espera un fuerte impacto en el mercado del lujo y el consumo de moda urbana global.
Los expertos en moda de Vogue emitieron sus predicciones, luego de los desfiles de ready-to-wear de las tendencias otoño-invierno 2025-2026, queda claro que la gran protagonista de la temporada será la pieza de abrigo. Más allá de su función contra el frío, el abrigo se consolida como el verdadero elemento de estilo.
Oversized, dramáticos, etéreos o con un giro inesperado, estos diseños se transforman en la prenda statement de la temporada. La clave estará en elegir uno que marque la diferencia y anticiparse a esta tendencia desde ahora.
Los tres abrigos que entran en tendencia en invierno de 2026
De pelo
Los abrigos de pelo se consolidan como la opción más lujosa y confortable de la temporada. Gabriela Hearst apostó por versiones minimalistas y estructuradas, mientras que Valentino y Miu Miu los llevaron a siluetas más atrevidas, envolventes y con una paleta que va del nude al chocolate. Sacai aportó su visión utilitaria y contemporánea. Sin embargo, la apuesta más fuerte se inclina hacia las piezas vintage, especialmente en formato XL, pensadas como si fueran mantas pero con acabado couture.
Escultóricos
Los abrigos escultóricos se imponen como la elección ideal para quienes buscan un impacto visual fuerte en cada look. Louis Vuitton exploró volúmenes con hombros marcados, Victoria Beckham trabajó formas más sutiles y orgánicas, y Comme des Garçons llevó la propuesta al extremo conceptual. La idea central es clara: un abrigo que no solo protege del frío, sino que transforma la silueta en una pieza de diseño.
Como única capa
Los abrigos vaporosos recuperan la estética de los años 60 con una elegancia ligera y fluida. Altuzarra, Carolina Herrera y Prada presentaron diseños que parecen flotar, con cortes limpios, movimientos suaves y estructuras delicadas. Son piezas pensadas para estilismos tanto nocturnos como diurnos, capaces de aportar sofisticación sin perder comodidad ni versatilidad.