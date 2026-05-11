No más campera puffer: los tres abrigos que serán tendencia en invierno 2026

Los tres abrigos que entran en tendencia en invierno de 2026

De pelo

Los abrigos de pelo se consolidan como la opción más lujosa y confortable de la temporada. Gabriela Hearst apostó por versiones minimalistas y estructuradas, mientras que Valentino y Miu Miu los llevaron a siluetas más atrevidas, envolventes y con una paleta que va del nude al chocolate. Sacai aportó su visión utilitaria y contemporánea. Sin embargo, la apuesta más fuerte se inclina hacia las piezas vintage, especialmente en formato XL, pensadas como si fueran mantas pero con acabado couture.