Trasladaba una tortuga en peligro de extención en una olla y quedó detenida

Tortugas de patas rojas, ejemplar en peligro de extinción

Las tortugas de patas rojas, también conocidas como tortugas morrocoy, son una especie nativa de América Latina, en particular de las zonas más cercanas al Ecuador. Crecen naturalmente en la región que va desde Panamá hasta las Guayanas, Brasil y Paraguay. Es habitualmente usada o comercializada ilegalmente porque se la considera una mascota, aunque esta práctica representa un peligro para la especie.