Trasladaba una tortuga en peligro de extención en una olla y quedó detenida

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo a una mujer en Formosa por trasladar una tortuga de patas rojas, especie en peligro, oculta en una olla dentro de un micro por la Ruta Nacional 11 este sábado.
- Agentes en Clorinda hallaron al ejemplar tras notar que la mujer intentaba tapar una olla con sus piernas. Se confirmó que el animal es una especie protegida por normas provinciales.
- La justicia dispuso el resguardo de la tortuga con personal idóneo. El caso refuerza la lucha contra el tráfico de fauna silvestre, práctica que amenaza la supervivencia regional.
Este sábado, el sitio oficial del Gobierno nacional informó el rescate de un animal en peligro de extinción. La semana pasada, mientras una mujer se trasladaba en un colectivo, personal de Gendarmería Nacional descubrió un ejemplar de “Tortuga terrestre de patas rojas” en el transporte. Luego de la intervención de rutina, la involucrada quedó detenida.
La mujer, cuyo nombre no trascendió, se trasladaba en un colectivo de larga distancia por los alrededores de Clorinda. En un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1.286, personal de Gendarmería Nacional detuvo el vehículo para hacer una inspección. En el encuentro, la mujer actuó de forma sospechosa, por lo que se procedió a una revisión.
Rescataron una tortuga en peligro de extinción en Formosa
Al subir al colectivo, la mujer –ciudadana mayor de edad– mostró movimientos sospechosos. El personal de Gendarmería identificó un movimiento que buscaba ocultar un objeto. “Los uniformados notaron que realizaba movimientos con sus piernas para intentar tapar un recipiente metálico que se encontraba debajo de su asiento”, informaron mediante el canal oficial.
Ante los movimientos, el personal quedó bajo alerta y se solicitó la apertura del equipo que llevaba la mujer consigo. Allí se descubrió una olla de cocina, en cuyo interior se ocultaba un ejemplar vivo identificado como “Tortuga terrestre de patas rojas” (Chelonoidis carbonarius como nombre científico).
Los trabajadores se comunicaron con la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa. El traslado infringe las leyes provinciales N° 1.060 y 1.314. También se constató que el animal corresponde a una especie en peligro de extinción, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
La mujer involucrada quedó detenida y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda instruyó el resguardo de la tortuga en tanto se entregue a personal especializado.
Tortugas de patas rojas, ejemplar en peligro de extinción
Las tortugas de patas rojas, también conocidas como tortugas morrocoy, son una especie nativa de América Latina, en particular de las zonas más cercanas al Ecuador. Crecen naturalmente en la región que va desde Panamá hasta las Guayanas, Brasil y Paraguay. Es habitualmente usada o comercializada ilegalmente porque se la considera una mascota, aunque esta práctica representa un peligro para la especie.
Según el blog especializado Tiendanimal, llegan a medir 35 centímetros, aunque en su hábitat natural pueden crecer incluso más. Presentan un caparazón marrón oscuro con manchas rojas o anaranjadas en las patas y la cabeza. No es un animal agresivo, suele pasar el 50% de su día en reposo y necesita temperaturas entre los 20 °C y 32 °C durante el día para sobrevivir.